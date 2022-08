F1: Audi confirme son arrivée dès 2026

Le constructeur allemand Audi a confirmé ce vendredi ses débuts en Formule 1 à partir de 2026 en tant que motoriste. Un partenariat avec l'écurie Sauber pourrait même être annoncé d'ici la fin de l'année 2022.

Le constructeur allemand Audi (groupe Volkswagen) fera ses débuts en Formule 1 en 2026 comme motoriste, a annoncé vendredi son PDG Markus Duesmann lors d'une conférence de presse commune avec la F1 depuis le circuit de Spa-Francorchamps en marge du Grand Prix de Belgique.

Dans un communiqué publié par la FIA, l'instance confirme que l'arrivée de la firme allemande en F1 coïncide avec "de nouvelles réglementations sur les unités motrices, conçues spécifiquement pour permettre aux nouveaux arrivants de rejoindre le sport à un niveau compétitif". Les V6 actuels seront remplacés d'ici quatre ans par des modèles avec plus de puissance électrique et des carburants "100% durables", deux aspects qui ont contribué à convaincre Audi de s'engager dans la compétition.

Markus Duesmann a également souligné face à la presse l'importance du plafond budgétaire futur mis en place par le sport automobile pour réguler les coûts en Formule 1.

Un partenariat avec Sauber?

Audi va donc rejoindre le paddock mais n'a pas encore franchi le pas de lancer sa propre écurie de Formule 1. A la place, le motoriste allemand va négocier un partenariat avec une équipe déjà installée dans le Championnat du monde des constructeurs.

Cette association future sera, sauf mauvaise surprise, annoncée d'ici la fin de l'année 2022. Si aucun nom n'a été officialisé pour le moment, Audi pourrait conclure un accord avec l'ancienne écurie Sauber qui court actuellement son le nom d'Alfa Romeo en raison de sa motorisation par Ferrari.

"Je suis ravi d'accueillir Audi en Formule 1, une marque automobile emblématique, pionnière et innovante en matière de technologie, a de son côté déclaré Stefano Domenicali, président de la F1. C'est un moment majeur pour notre sport. Cela met en évidence l'énorme force que nous avons en tant que plate-forme mondiale qui continue de croître."

Et le patron de la F1 d'enchaîner par une vision commune pour son sport: "C'est également une grande reconnaissance de notre passage à des moteurs hybrides alimentés de manière durable en 2026, a encore estimé Stefano Domenicali. C'est une solution d'avenir pour le secteur automobile. Nous sommes tous impatients de voir le logo Audi sur la grille et nous en saurons plus de détails sur leurs projets en temps voulu."