F1: Lewis Hamilton, c’est quoi le problème ?

Seulement 13eme du GP d’Emilie Romagne dimanche à Imola, le pilote britannique Lewis Hamilton confirme ses grandes difficultés cette saison au volant de sa Mercedes. Même son jeune équipier George Russell fait mieux que lui…

Mais qu’arrive-t-il à Lewis Hamilton ? Depuis le début de saison de Formule 1, le septuple champion du monde est méconnaissable. Troisième à Bahreïn pour le coup d’envoi de la saison, il a terminé à la 10eme place en Arabie saoudite, à la 4eme en Australie et à la 13eme dimanche à Imola, à l’issue d’un Grand Prix d’Emilie Romagne à oublier pour le Britannique.

Parti à une décevante 14eme position sur la grille de départ, Hamilton a semblé impuissant, incapable de se mêler à la lutte avec ses habituels rivaux alors qu’il n’a connu aucun problème mécanique sur sa Mercedes durant la course. Il a vécu un cauchemar et même une humiliation lorsque Max Verstappen avec qui s’est battu pour le titre jusqu’aux derniers mètres du dernier GP la saison passée, lui a pris un tour à la régulière. Tout aussi humiliante la 4eme place glanée par son nouveau et jeune équipier George Russell, pourtant parti de la 11eme place…

"C'était un week-end à oublier, c'est sûr, a commenté Lewis Hamilton. Derrière Gasly, nous avions tous les deux le DRS, il était donc impossible de doubler, et j'ai perdu quelques places lors de l'arrêt au stand. Ce week-end, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. On vit et on apprend, et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je vais continuer à travailler aussi dur que possible pour essayer de remonter la pente, d'une manière ou d'une autre. J'espère un meilleur week-end à Miami, ce sera difficile mais je vais essayer de me mettre dans un état d'esprit positif pour la prochaine course."

Une Mercedes plus au niveau

Très déçu, il estime ne plus faire partie de la bagarre pour le titre de champion du monde, un 8eme sacre record qui pourrait pourtant le placer seul, devant Michael Schumacher, au sommet de la F1. "Je ne suis plus dans la course pour le championnat, c’est sûr, il n’y a aucun doute là-dessus", a-t-il affirmé en Italie.

A l’évidence, il est conscient que sa Mercedes n’est plus aussi performante. Toto Wolff le reconnaît avec franchise. "Je ne sais pas comment Lewis et George font pour garder la voiture sur la piste par moments, a reconnu le patron de l’écurie allemande qui s’est dit désolé auprès de son pilote à l’arrivée. Nous ne sommes pas assez rapides."

La Mercedes a notamment des gros problèmes d’adhérence au point que les deux pilotes britanniques doivent parfois passer chez l’ostéopathe, une fois sortis de leur baquet. "Dans les lignes droites, on a mal à la tête rien qu'à regarder", constate, sans pitié, l’ex-pilote Mercedes Nico Rosberg au micro de Sky. "Nous allons résoudre ce problème, mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain", promet Toto Wolff, pas surpris du déclin de ses monoplaces après huit années de règne sur les circuits.

Démotivé ? Des rumeurs "stupides" répond Hamilton

Lewis Hamilton, lui, ne ménage pas ses équipes tout en refusant de rentrer dans les détails: "On n’est pas assez performants. Il y a des choses que nous aurions dû faire mais que nous n’avons pas terminées… " Malgré ces critiques, Hamilton assure que son écurie reste "unie" et veut juste "progresser." "C’est tout ce que nous pouvons faire pour l’instant", regrette le Britannique que certains disent démotivé.

A 37 ans, celui qui a fait planer le doute sur sa participation à cette nouvelle saison de F1 n’est-il pas usé psychologiquement ? La question lui a été posée et Hamilton l’a balayée en qualifiant ces rumeurs de "stupides." "Je suis engagé à 100% dans cette équipe et je ne veux pas changer d’air parce qu’on traverse une période difficile. Ce n’est pas dans mon ADN de reculer. On peut résoudre des problèmes. Ce sera une année compliquée mais on va s’en sortir ensemble. On doit juste travailler pour ne pas être dans la même position l’année prochaine." L’été dernier, Lewis Hamilton avait prolongé son contrat jusqu’en 2023. Un deal à 90 millions d’euros…