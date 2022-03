F1: après la polémique en Arabie saoudite, les pilotes demandent plus de poids dans les décisions

Selon Sky Sports, les pilotes de Formule 1 s’apprêtent à formuler une requête aux dirigeants pour avoir plus d’influence dans le choix des Grands Prix, après la polémique sur le maintien de la course en Arabie saoudite, dimanche dernier.

La grogne ne faiblit pas dans les paddocks de Formule 1 après le Grand Prix d’Arabie saoudite, dimanche. Plusieurs pilotes militaient pour le report de la course après l’attaque terroriste, deux jours plus tôt, revendiquée par des rebelles yéménites Houthis ayant touché un dépôt pétrolier à une vingtaine de kilomètres du circuit. Les organisateurs ont finalement maintenu le rendez-vous en assurant la sécurité de toutes les personnes impliquées. Lewis Hamilton, Georges Russell, Pierre Gasly, Fernando Alonso ou Lance Stroll, entre autres, avaient émis leur souhait de ne pas courir avant de se raviser après de longues réunions.

Des réunions avec les patrons de la F1

Ces derniers et leurs pairs n’ont pas dit leur dernier mot. Selon Sky Sports, les pilotes se préparent à demander plus d’influence sur le choix des futures courses. Cet incident aurait accéléré leur volonté de s’impliquer davantage dans la politique de leur sport et vont prochainement le faire savoir lors de réunions avec les patrons de la F1.

Les dirigeants devraient aussi exposer les mesures de sécurité prises pour maintenir la course à Djeddah. L’avenir de ce rendez-vous n’a jamais été remis en question en raison notamment du bail longue durée (15 ans) signé pour figurer au calendrier contre un très gros chèque (le chiffre de 50 millions d’euros est évoqué). Le week-end dernier, plusieurs pilotes ont été interrogés sur le non-respect des droits de l’homme en Arabie saoudite après l’exécution de 81 personnes en une journée.

"Nous ne décidons pas où nous allons, avait déclaré Hamilton. Je pense que nous avons une opportunité d'essayer - nous avons le devoir d'essayer - et de faire ce que nous pouvons pendant que nous sommes ici." Le Britannique, comme ses pairs, estiment jouer un rôle prépondérant dans l’image de leur sport et souhaitent faire entendre leurs voix dans les décisions de leurs dirigeants et ceux de la F1.