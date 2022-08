F1 : "Mon monde s’est écroulé", Hamilton raconte les coulisses du GP d’Abu Dhabi

Battu par Max Verstappen dans le dernier tour de la dernière course pour le titre de champion du monde l’an passé à Abu Dhabi, Lewis Hamilton revient avec philosophie sur cet épisode marquant de sa carrière.

Lewis Hamilton a difficilement tourné la page. Plus de huit mois après le Grand Prix d’Abu Dhabi qui a offert une grosse polémique et un premier sacre à Max Verstappen, le pilote Mercedes revient sur les faits, plus précisément sur ce qu’il a ressenti à l’issue de la course. Doublé dans le dernier tour par le Néerlandais, il a laissé échapper le titre de champion du monde d’un souffle.

"Ce qu’il se passait à l’intérieur de moi était très difficile à supporter"

"À ce moment, mon monde s’est écroulé, témoigne Hamilton au micro de la RTBF. Je ne pouvais pas comprendre ce qu’il s’était passé, les émotions que je ressentais. Ce qu’il se passait à l’intérieur de moi était très difficile à supporter. Mais quelque chose me disait de me relever. Peu importe comment tu tombes, l’important est comment tu te relèves. C’est toujours comme ça qu’on se relève".

Le Britannique revient aussi sur son geste fair-play, où il est allé saluer Max Verstappen en dépit de la décision très critiquée de l’organisation d’enlever le safety car pour le dernier tour, alors qu’il avait course gagnée. "J’ai utilisé toutes mes forces pour sortir de la voiture, explique-t-il. Je sais que des enfants comme moi quand j’avais huit ans regardaient et que ce que je faisais là-bas pouvait avoir un impact sur ce qu’ils font. Je suis content de ce moment et j’ai été très surpris de comment cela a été reçu. Mais c’était authentique. Je suis un pilote dans l’âme et ce que nous faisons en tant que pilotes n'est rien, rien que nous puissions faire pour contrôler ce que font les pouvoirs en place".

Hamilton attend toujours de renouer avec la victoire

Après avoir un temps laisser croire qu’il allait prendre sa retraite, Lewis Hamilton est finalement reparti en piste pour une nouvelle saison, malgré un changement de règlementation qui élimine Mercredes de la course au titre. Le septuple champion du monde, qui n’a pas encore gagné cette saison, n’est que sixième du classement des pilotes avant le 14e Grand Prix. Il reste toutefois sur cinq podiums de suite, de quoi envisager une fin de saison plus heureuse?