F1: "Cela se reproduira-t-il? Très probablement" Red Bull met la pression sur Hamilton après le crash de Verstappen

Alors que la Formule 1 a repris ses droits ce week-end avec le Grand Prix de Hongrie, Christian Horner est revenu à nouveau sur l'accrochage qui s'est produit à Silverstone entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le patron de Red Bull a indiqué qu'il s'attendait à ce que la requête déposée auprès de la FIA à l'encontre du pilote Mercedes soit rejetée, comme ça a été le cas ce jeudi. Mais l'écurie du Néerlandais souhaite "donner matière à réflexion" pour la fin du championnat, où le duel avec le pilote Mercedes s'annonce tendu.

L'image a tourné en boucle. Le 18 juillet dernier, au terme d'un premier tour de furieux de Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, les deux pilotes s'accrochaient et le Néerlandais terminait sa course dans le mur. Après l'interruption et une pénalité, le Britannique triomphait à domicile, reprenant de précieux points dans la lutte pour le titre.

Si les deux pilotes se retrouvent ce week-end pour le Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen n'a toujours pas digéré l'accident, même si Hamilton l'a appelé pour s'en expliquer. "Je ne pense pas qu'on puisse célébrer une victoire comme ils l'ont fait après avoir poussé un gars dans le mur à 51G, a lancé Verstappen ce jeudi (...) C'est ce que j'ai trouvé vraiment irrespectueux, et d'une certaine manière, cela montre qui ils sont vraiment. Si c'était l'inverse, je ne célébrerais certainement pas comme ça."

Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull, est revenu aussi de son côté sur l'accident de son protégé. "Au début, nous n'avons rien entendu en provenance de Verstappen. Quand vous voyez un accident comme ça, vous voulez juste entendre une voix. Puis nous avons entendu un long gémissement, a détaillé Horner. Et enfin il a parlé. C'était un crash à 51G, en gardant à l'esprit que 10G mettrait KO une personne."

"Comme la force d'un petit accident d'avion"

Christian Horner a déjà expliqué aussi que l'accident avait coûté 1,5 millions d'euros à son écurie, alors que la monoplace de Verstappen est apparue totalement détruite. Mais comme par miracle, le Néerlandais s'en est sorti indemne. "Ce fut le plus gros crash de sa carrière. Et il a eu de la chance, a estimé Horner à propos de son poulain. Heureusement pour lui, ce n'est pas l'avant de la voiture qui a touché le mur en premier. Heureusement qu'il y avait le Halo aussi. L'accident a cassé son siège. C'était au fond comme la force d'un petit accident d'avion. Vous devez faire très attention aux dégâts que vous ne voyez pas. Nous avons fait un scanner, une IRM complète pour les ecchymoses sur le cerveau et le déplacement des organes internes."

A l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne, Red Bull avait déposé une requête auprès de la FIA pour réclamer une plus lourde sanction contre Lewis Hamilton, qui n'avait écopé que de 10 secondes. La demande a été retoquée ce jeudi à l'entame d'un nouveau week-end de course. Horner s'attendait à ce que cet appel échoue, mais souhaitait le faire pour poser un jalon pour le futur. "Les preuves soutiennent une affirmation selon laquelle Hamilton n'a pas sciemment évité le contact avec la voiture de Max. C'était notre devoir envers Max d'essayer de démontrer les faits, a expliqué le patron de Red Bull. J'espère que cela a donné matière à réflexion pour le reste du championnat car la réalité est qu'il y a encore 13 Grands Prix où ils commenceront côte à côte. Cela se reproduira-t-il? Très probablement."