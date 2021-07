GP de Grande-Bretagne: les pilotes emballés par la première qualification sprint de l’histoire

Max Verstappen a dominé ce samedi la première course sprint en Formule 1 pour s’offrir encore la pole position. Cette nouveauté, initialement accueilli avec réticence, a finalement semblé plaire aux pilotes.

"Ça donne du piment à chaque journée". À l’image de Charles Leclerc, les pilotes ont semblé avoir apprécié cette première qualification sprint, qui s’est tenue sur le circuit de Silverstone ce samedi. Longue de seulement 17 tours, cette course particulière a vu Max Verstappen dominer Lewis Hamilton, le leader du championnat du monde s’élancera donc ce dimanche pour la quatrième fois de suite en pole position.

"Plutôt sympa" pour Ocon, de la "dramaturgie" pour Alonso

Le Néerlandais a trouvé que c’était "plutôt fun avec Lewis" au sujet notamment de son premier tour où, après pris le meilleur sur le Britannique au départ, il est parvenu à combler les nombreuses tentatives de dépassement pour ne plus lâcher la tête. Pas rancunier, le pilote Mercedes a trouvé que cette course "offre un week-end plus agréable à vivre" avec un vendredi "amusant" avec une qualification qu’il avait remporté.

Pour Fernando Alonso (7e), auteur de la remontée du jour après un énorme départ, ce sprint "apporte encore plus de dramaturgie" tandis que son coéquipier Esteban Ocon (10e) "aime bien" cette innovation. "C’est différent comme exercice, avec pas beaucoup d’essence, explique le Français au micro de Canal+. C’était plutôt sympa".

Leclerc: "Le vendredi, j’ai plutôt tendance à m’embêter dans la voiture"

Le plus enthousiaste à l’issue la course était sans aucun doute Charles Leclerc (4e). "Je pense que je suis plus fatigué aujourd’hui en faisant 17 tours à fond, que la distance complète de la course demain en gardant les pneus pendant toute la durée de la course, sourit le Monégasque devant les caméras de Canal+. C’est différent, mais j’aime ça. Le vendredi, j’ai plutôt tendance à m’embêter dans la voiture. Avec la qualification hier, la course sprint aujourd’hui et la vraie course demain, ça donne du piment à chaque journée".

Un enthousiasme général qui n’était pas gagné d'avance puisqu’au moment de l’officialisation de ce format unique, qui devrait se réitérer à Monza et au Brésil, certains avaient émis des doutes à l’image de Sebastian Vettel, qui trouvait que cela n’avait "aucun sens". "Ce ne sera probablement pas très passionnant", avait lancé Hamilton, avant de constater que le spectacle était bien au rendez-vous ce samedi.