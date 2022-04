F1: Charles Leclerc au volant de la Ferrari de Gilles Villeneuve

En tête du championnat du monde des pilotes, Charles Leclerc s’est fait un petit plaisir ce mardi. Le Monégasque a pu faire quelques tours dans la Ferrari de Gilles Villeneuve, décédé il y a 40 ans.

Tout roule pour Charles Leclerc. Vainqueur des GP de Bahreïn et d’Australie au volant de la Ferrari, le Monégasque a fait un saut dans le temps à Fiorano, piste d’essai de la Scuderia. Leclerc a enchaîné quelques tours au volant de la Ferrari de 1979, conduite par Gilles Villeneuve en son temps. Cette voiture a d’ailleurs été mise à la disposition de Leclerc par la famille Giacobazzi, ancien sponsor du pilote canadien. A quelques jours du GP d'Emilie Romagne sur le circuit d’Imola, Ferrari a semble-t-il voulu unir le nouveau visage de Ferrari à l'un de ses pilotes les plus populaires, 40 ans ans après la disparition de ce dernier.

Lors du GP de Saint-Marin 1982 à Imola, une page de l’histoire de Ferrari s’est écrite. Alors que Gilles Villeneuve mène la course devant son coéquipier et ami Didier Pironi, Ferrari donne l’ordre de maintenir les positions aux deux pilotes. Pironi, ignorant le message de son équipe, attaque, dépasse et bat le Canadien. Fou de colère, Villeneuve rompt tous liens avec Pironi. Villeneuve trouvera la mort deux semaines plus tard lors du Grand Prix de Belgique, à 32 ans.

Si le 8 mai prochain, Miami aura le droit à son tout premier Grand Prix, cela fera également 40 ans que Villeneuve a perdu la vie sur un circuit. L’essai de Charles Leclerc pourrait ressembler à des préparatifs en vue d’un hommage de plus grande ampleur à l'un des pilotes les plus populaires de la Scuderia.