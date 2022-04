F1: Leclerc s'est fait voler sa montre à plus de 300.000 euros par un "fan" voulant une photo

Alors qu’il avait été interpellé par des fans, le pilote monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s’est fait voler sa montre lundi en Toscane. Elle est estimée à au moins 300.000 euros. Une enquête a été ouverte.

Charles Leclerc, leader du championnat de F1, a connu un lundi agité. Alors que le pilote Ferrari se promenait dans la ville balnéaire de Viareggio en Toscane, il s’est fait voler sa montre estimée par plusieurs médias italiens à au moins 300.000 euros.

L’incident se serait produit vers 22 heures alors que le Monégasque se trouvait dans une rue non-éclairée. Charles Leclerc a été arrêté par des fans qui voulaient prendre des photos, créant ainsi un petit attroupement. Et à la fin de cette séance de selfies, le pilote s'est rendu compte que sa montre avait disparu.

"Cela fait des mois que la Via Salvatori (la rue où a eu lieu le vol, ndlr) est complètement dans le noir. Cela fait des mois que nous l'avons signalé. Eh bien, la nuit dernière à Via Salvatori, on nous a volés. Pensez-vous réparer les lampadaires sous peu? C'est pour un ami…", s’est indigné Andrea Ferrari, entraîneur de Charles Leclerc présent lors du vol, sur Instagram. La police a été contactée et une enquête a été ouverte.

Andrea Ferrari, entraîneur de Charles Leclerc, s'est indigné sur Instagram. © Instagram

Une montre qu'il affiche partout

La montre de l’horloger suisse Richard Mille est estimée à au moins 300.000 euros. Richard Mille est un des sponsors historiques de Charles Leclerc et est devenu partenaire officiel de Ferrari la saison dernière. Le pilote porte cette fameuse montre sur de nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux et le nom de la marque est également inscrit sur sa combinaison, au niveau de l’avant-bras.

Selon le média italien Mediaset, la valeur de la montre pourrait en fait être bien supérieure. Celle de Charles Leclerc a été customisée aux couleurs du drapeau monégasque et un modèle similaire a été vendu aux enchères pour 2 millions d’euros l’an dernier.