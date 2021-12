GP d’Arabie saoudite: Hamilton se paye la conduite de Verstappen

Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix d’Arabie saoudite devant Max Verstappen. A égalité avec le Néerlandais au classement général, le pilote britannique a critiqué la conduite de son rival après l’avant-dernière course de la saison.

Des dépassements en pagaille, deux drapeaux rouges, des négociations entre la FIA et Red Bull… Le Grand Prix d’Arabie saoudite a tenu toutes ses promesses ce dimanche sur le circuit de Djeddah. A la fin de cette course riche en émotions, Lewis Hamilton a décroché une victoire précieuse dans son duel pour le titre mondial avec Max Verstappen.

Désormais à égalité de points avec son rival néerlandais (369,5 pts) avant la dernière épreuve prévue à Abou Dabi aux Emirats arabes unis dimanche prochain, le septuple champion du monde de F1 a fustigé le comportement du pilote Red Bull finalement sanctionné d’une pénalité de dix secondes pour un fait de course.

"Nous savons tous comment faire la course, a lancé le Britannique face à la presse après sa victoire saoudienne. Il n'y en a qu'un parmi nous qui ne le sait pas. […] Je n'ai pas eu l'information (que Verstappen avait été invité à céder sa position), donc c'était très déroutant. Tout d'un coup, il a commencé à reculer puis à bouger. J'étais comme, 'Est-ce qu'il joue une sorte de tactique folle?'. Des messages ont commencé à arriver, mais il a freiné si fort que j'ai failli monter sur l’arrière de sa voiture."

Hamilton: "Certains pour lesquels les règles ne s'appliquent pas"

Devancé de huit points par Max Verstappen au départ du GP d’Arabie saoudite, Lewis Hamilton à égalité parfaite grâce à sa première place du jour et au point bonus du meilleur tour. Mais comme l’a souligné le membre de l’écurie Mercedes, le Néerlandais n’avait même pas besoin d’aller au bout si lui-même ne finissait pas la course.

"Pour lui, cela importait peu qu’aucune de nous deux ne termine car il menait de huit points au départ", a encore lancé l’Anglais de 36 ans cité notamment par le Daily Mail.

D’abord sanctionné de cinq secondes de pénalité puis à nouveaux de dix secondes après course pour cet accrochage, Max Verstappen s’en est tiré à bon compte. Mais pas sans de nouveaux reproches de Lewis Hamilton.

"J'avais besoin de garder mon sang-froid. J'ai affronté beaucoup de pilotes au cours de mes années et beaucoup de personnages différents, et il y a beaucoup de choses au-delà des limites et certains pour lesquels les règles ne s'appliquent pas."

Relancé sur la possibilité que Max Verstappen soit au-delà des limites, Hamilton a renchéri: "Il est au-dessus de la limite, c'est sûr." Et le co-leader du classement général du Championnat du monde de conclure: "Aujourd'hui, j'ai juste essayé de parler sur la piste." Le ton est donné avant la dernière course de la saison aux Emirats arabes unis. Quel final! Encore plus fort qu'une saison de Formula 1 sur Netflix.