F1: De Bruyne affiche son soutien à Verstappen avant le GP d'Abu Dhabi

Avant l'ultime combat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton ce dimanche à Abu Dhabi, Kevin De Bruyne a tenu à encourager le pilote néerlandais sur les réseaux sociaux. Il espère qu'il sera sacré à l'issue du dernier GP de la saison de Formule 1.

Entre les pro-Hamilton et les pro-Verstappen, Kevin De Bruyne a choisi son camp. Visiblement fan de Formule 1, le milieu de terrain belge de Manchester City a adressé un message de soutien à Max Verstappen avant le Grand Prix d’Abu Dhabi, 22e et dernière manche du championnat du monde de F1.

"Max, je te souhaite plein de succès pour la course du week-end, a-t-il confié dans une story Instagram. J’apprécie vraiment tes performances. C’est un grand combat avec Lewis Hamilton, mais je suis pour toi. J’espère que tu gagneras à Abu Dhabi et que tu profiteras ensuite de ton titre mondial." Ce n’est pas la première fois que De Bruyne encourage le pilote néerlandais de Red Bull. L’été dernier, il l’avait félicité pour sa victoire lors du GP de France au Castellet. Verstappen en avait profité pour lui souhaiter bonne chance pour l’Euro avec les Diables Rouges.

Un suspense totalement fou

Avant cet ultime GP de la saison sur le circuit de Yas Marina, les deux derniers rivaux pour la couronne mondiale se présentent à égalité de points (369,5). Autrement dit, si l'un marque plus de points que l'autre dimanche, il sera champion. Mais s'ils finissent à égalité, Verstappen sera couronné grâce à son plus grand nombre de victoires (neuf contre huit pour Hamilton). Vendredi, à la veille des qualifications (ce samedi, 14h heure française), le Britannique a envoyé un signal en dominant son jeune adversaire lors des essais libres. "Ça va encore être hyper serré, comme lors des courses précédentes. On a fait un bon pas en avant en matière de réglages. On a essayé d'améliorer ça encore pour revenir plus fort ", a-t-il réagi.

"On doit toujours comprendre certaines choses, a commenté de son côté Verstappen. Les courts relais ne se sont pas passés comme prévu, on manquait un peu de rythme. Mais les longs relais ont l'air plus compétitifs, heureusement." Avant les qualifications, les pilotes auront une troisième heure d'essais libres ce samedi matin (11h). La course aura lieu au coucher du soleil dimanche (14h heure française).