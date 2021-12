F1: Hamilton ou Verstappen? Les clés de la bataille finale à Abu Dhabi

Le passionnant duel entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) livre son verdict ce week-end à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), à l'occasion du dernier Grand Prix de la saison. Le tenant du titre britannique et le prétendant néerlandais sont à égalité de points, avant le début de cette course qui semble propice à un huitième sacre pour Hamilton.

L'heure de l'affrontement final a sonné. Le duel dantesque entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) pour le titre de champion du monde de Formule 1 s'achève ce week-end à Abu Dhabi, pour le 22e et dernier Grand Prix de l'année. Les deux pilotes comptent 369,5 points chacun.

· En cas d'égalité, Verstappen champion

L'égalité de points avant l'extinction des feux simplifie les scénarios: la couronne sera attribuée à celui qui sera le mieux classé dimanche à l'arrivée. Mais si aucun des deux hommes ne marque de points, parce qu'ils auront fini au-delà de la 10e place ou en raison d'abandons, alors... Verstappen sera désigné champion. Dans ce cas de figure, le départage se fait en fonction du nombre de victoires. Verstappen en compte 9, Hamilton 8. Un tel dénouement ne manquerait pas de faire grincer des dents, car le Néerlandais a été désigné vainqueur lors du controversé GP de Belgique qui ne s'est disputé que sur deux tours en raison de la pluie (les points avaient été divisés par deux).

· Hamilton favori sur ce circuit

Six des sept dernières éditions du GP d'Abu Dhabi ont été remportées par Mercedes (Hamilton s'est imposé quatre fois). Seul le rendez-vous de 2020 lui a échappé, au profit de Verstappen. Un résultat à relativiser: déjà champion, le Britannique revenait d'une contamination au Covid-19 très éprouvante.

Avec ses deux longues lignes droites dans le deuxième secteur, le tracé de Yas Marina est considéré comme structurellement favorable à Mercedes. Le moteur de l'écurie allemande, plus puissant, offre de meilleures vitesses de pointe par rapport à celui de Red Bull. Une modification majeure a cependant été apportée à la piste pour cette année, avec le remplacement d'une chicane par une large courbe. Le rapport de force ne devrait toutefois pas être chamboulé. Mais les jeux ne sont pas faits: Verstappen peut tout à fait tirer le maximum de sa voiture et parvenir à combler le gap mécanique avec sa science de la course et à l'aide des stratégies en piste.

· La dynamique est favorable à Hamilton

Après ses deux victoires consécutives aux États-Unis et au Mexique, Max Verstappen avait pris le large en novembre. Mais les trois dernières courses (Brésil, Qatar, Arabie saoudite) ont été remportées par Hamilton. L'avantage psychologique est donc pour lui. En outre, son regain de forme s'explique par son récent changement de moteur, à São Paulo. Depuis, sa voiture n'a jamais semblé aussi rapide. À tel point que Red Bull a publiquement émis des soupçons de triche, avant de se résoudre à l'évidence.

· Bottas et Pérez, les équipiers qui pourraient faire la différence

Le duel pour le titre implique aussi le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull). La mission de ces lieutenants: perturber la stratégie adverse, voire même ralentir le rival de leur leader. Leur départ, dimanche, sera crucial. Bottas pourrait tout à fait se glisser à la 2e place derrière Hamilton, ce qui permettrait à Hamilton de s'échapper, à l'abri des assauts de Verstappen.

Michael Masi, le directeur de course de la F1, a formellement prévenu tous les pilotes. Mais nul n'est dupe: l'avertissement vaut surtout pour Max Verstappen. Il a été très clairement rappelé que le retrait de points au championnat du monde faisait partie de l'éventail de sanctions à la disposition des commissaires. Une telle pénalité pourrait ainsi être distribuée si jamais Verstappen venait à se crasher sur Hamilton, afin de provoquer un double abandon et donc de finir champion du monde. Un tel scénario n'est pas une fable visant à discréditer le Néerlandais: de grands champions par le passé, comme Michael Schumacher et Ayrton Senna, ont cédé à cette tentation.

· Le titre constructeurs se joue aussi, Mercedes a l'avantage

Le classement du championnat des constructeurs, qui additionne les points des pilotes pour leur équipe, se joue aussi ce dimanche. Mercedes est en tête, avec 587,5 points, soit 28 d'avance sur Red Bull. Loin derrière, Ferrari est 3e avec 307,5 points.

Vendredi

► Essais libres 1: 10h30

► Essais libres 2: 14h00

Samedi

► Essais libres 3: 11h00

► Qualification: 14h00

Dimanche

► Course: 14h00