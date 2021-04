F1: Deux sorties de pistes en une séance d'essai! Nikita Mazepin fait de nouveau parler de lui

Lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Emilie-Romagne de Formule 1, Nikita Mazepin a encore fait parler de lui en sortant de piste à deux reprises. Cela commence à faire beaucoup pour le jeune Russe…

Le surnom de Nikita "Mazespin" ("spin" signifie tête-à-queue en anglais) commence à coller de plus en plus à la peau du rookie de chez Haas. Auteur de nombreuses sorties de pistes depuis le début de saison, notamment lors du Grand Prix du Bahreïn, en qualifications puis dès le deuxième virage en course, le jeune russe a récidivé.

Il n’a pas fallu cinq minutes d’essais libres pour que Mazepin se fasse encore remarquer en faisant un autre tête-à-queue, lors de son premier tour de piste. Mais ce n’est pas tout, le cinquième du dernier championnat de Formule 2 a terminé sa séance du jour par une nouvelle visite dans les graviers. Qui est venu non seulement mettre fin à sa journée, tout en privant les autres pilotes de test de départ, la faute à un drapeau rouge.

18e de la première séance du week-end

Pourtant Nikita Mazepin s’est classé devant son coéquipier Mick Schumacher à l’issue de cette première d’essai libre, et ce pour la première fois de la saison. L’Allemand a en effet terminé en avant-dernière position, un rang en-dessous du sulfureux pilote russe. C’est Bottas qui a dominé cette séance, devant Hamilton et Verstappen.

La suite de ce Grand Prix ce samedi est à suivre à partir de 14h30 avec la deuxième séance d’essais libres, alors que la dernière se déroulera ce samedi matin, quelques heures avant les qualifications, repoussées en raison des obsèques du Prince Phillip. Le départ de la course sera donné dimanche à 15h, avec on l’espère, un Mazepin qui verra enfin le drapeau à damier.