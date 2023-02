F1: Ferrari écarte son directeur de la stratégie, très critiqué lors de la saison 2022

Ferrari a décidé de remplacer son directeur de la stratégie Iñaki Rueda, très critiqué lors de la saison 2022 pour ses décisions qui ont plombé plusieurs courses de Charles Leclerc.

Les erreurs à répétition de la saison ont fini par lui coûter sa place. Iñaki Rueda ne sera pas le directeur de la stratégie de Ferrari pour la saison 2023 de Formule 1. L'ingénieur espagnol occupait ce poste depuis 2021. Selon les informations de Motorsport, il travaillera désormais à l'usine de l'écurie italienne sur des problématiques sportives. Ses responsabilités ont été confiées à Ravin Jain, ingénieur qui planchait déjà sur la stratégie de course, mais au QG de Maranello.

La première décision forte de l'ère Vasseur

Il s'agit de la première décision marquante de Ferrari depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur comme directeur d'écurie. À son arrivée, le Français avait apporté une réponse très prudente sur la question des erreurs stratégiques. "Bien sûr qu'on discute de la manière dont l'équipe est organisée. Mais il faut arrêter de se focaliser sur le sommet de la pyramide", avait-il temporisé.

Au terme de la saison dernière, Charles Leclerc avait ciblé la stratégie parmi les "éléments clés" à améliorer pour jouer les titres pilotes et constructeurs en 2023. Le Monégasque avait notamment été clairement lesé par les décisions de l'écurie lors des GP de Monaco et du Royaume-Uni.

Le remplacement d'Iñaki Rueda n'a pas encore été officialisé par la Scuderia. Mais l'information a été dévoilée - et constatée - au premier jour des essais de pré-saison qui se tiennent à Bahreïn du 23 au 25 février. Pour la première session de ces tests, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont signé les 3e et 4e temps avec la SF-23, à quatre dixièmes du meilleur chrono signé Max Verstappen au volant de sa Red Bull.