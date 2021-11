F1: Frank Williams est décédé à 79 ans

Frank Williams, fondateur de l'écurie de Formule 1 qui porte son nom, est décédé ce dimanche à l'âge de 79 ans. Il était devenu tétraplégique en 1986 après un grave accident.

Le monde de la Formule 1 est en deuil. Ce dimanche, l'écurie Williams a annoncé le décès de Frank Williams, le fondateur et ancien directeur de l'écurie de Formule 1. "C'est avec une grande tristesse qu'au nom de la famille Williams, l'équipe peut confirmer le décès de Sir Frank Williams CBE, fondateur et ancien directeur d'équipe de Williams Racing, à l'âge de 79 ans" a annoncé l'écurie sur les réseaux sociaux. "Sa vie a été guidée par la passion du sport automobile ; son héritage est incommensurable et fera à jamais partie de la F1. Le connaître a été une source d'inspiration et un privilège. Il nous manquera beaucoup, beaucoup" a de son côté commenté la Formule 1.

Plus de 50 ans dans le monde automobile

Bien avant la fondation de l'écurie qui porte son nom, Frank Williams a fait ses débuts en compétition en tant qu'amateur en 1961, à 19 ans. Progressivement, il prend conscience de ses limites et passe du rôle de pilote à celui de manager de ses amis pilotes, notamment de Piers Courage, qu'il aide à trouver des financements pour courir. Cinq ans plus tard, il fonde Frank Williams Racing Cars Ltd, qui prépare et revend des châssis Brabham de Formule 3 puis de Formule 2, avant d'entrer en Formule 1 en 1969.

C'est en 1975 qu'il a engagé pour la première fois des monoplaces en F1 sous son propre nom. La première victoire a été remportée à Silverstone en 1979 et le premier titre mondial l'année suivante avec l'Australien Alan Jones.

Grave accident et tétraplégie

La vie de Frank Williams a définitivement basculé en mars 1986. Alors qu'il revient d'une séance d'essais sur le circuit du Castellet, il a été victime d'un grave accident de voiture en compagnie de Peter Windsor, le directeur sportif de l'écurie et passager de la voiture. Si ce dernier n'est que légèrement blessé, Williams est grièvement touché aux vertèbres et se retrouve tétraplégique. Anobli par la Reine Elizabeth II quelques mois plus tard, cela ne l'a pas empêché de continuer son activité jusqu'en 2012, où il a ensuite réduit sa charge de travail en F1, lorsqu'il s'est retiré du conseil d'administration de Williams.

Père de trois enfants, ce passionné de technologie et de stratégie avait cédé les commandes de l'écurie à sa fille Claire en 2013. En proie à des difficultés sportives et financières, l'équipe avait été vendue à un fonds d'investissement américain, Dorilton Capital, en 2020. "Ce matin, Claire Williams m'a appelé pour m'informer de la très triste nouvelle du décès de son père bien-aimé, a indiqué Stefano Domenicali, le directeur général de la F1. Il était un véritable géant de notre sport qui a surmonté les défis les plus difficiles de la vie et s'est battu chaque jour pour gagner sur et en dehors de la piste. Nous avons perdu un membre très aimé et respecté de la famille de la F1 et il nous manquera énormément."



Ces dernières années, il a passé un certain temps à l'hôpital pour se remettre d'une pneumonie et a ensuite cessé de se rendre aux courses. Il a également été admis à l'hôpital en décembre de l'année dernière. Âgé de 79 ans, "Sir Frank est décédé paisiblement ce matin, entouré de sa famille, après avoir été admis à l'hôpital vendredi" a souligné Williams Racing. Le monde de la Formule 1 perd l'un de ses piliers.