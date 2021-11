F1: Giovinazzi critique Alfa Romeo qui privilégie "l’argent" avec la nomination de Zhou

Ce mardi, Alfa Romea a annoncé l’arrivée de Guanyu Zhou pour la saison prochaine. Le pilote chinois va remplacer Antonio Giovinazzi. Un choix que le pilote italien n’a pas hésité à critiquer sur son compte twitter.

Pour la première fois dans l’histoire de la Formule 1, un pilote chinois prendra part à des courses. Cet homme, c’est Guanyu Zhou qui a rejoint l’équipe Alfa Romeo. L’homme âgé de 22 ans accompagnera donc Valtteri Bottas dès la saison prochaine. Mais ce choix entraîne aussi le départ d’Antonio Giovinazzi, pilote de l’équipe depuis trois ans.

Ce départ, l’Italien a du mal à le digérer. Sur son compte twitter, Giovinazzi a dénoncé le fait que l’argent soit privilégié au sein de la Formule 1: "La F1 c’est le talent, la voiture, le risque, la vitesse. Mais elle sait aussi être impitoyable, quand l’argent dicte les règles."

Cependant, le pilote assure que son aventure dans cette discipline n’est pas encore terminée: "Je crois aux petites et grandes victoires obtenues grâce à mes propres moyens. C’était ma première photo sur un F1, la dernière n’a pas encore été prise".

Giovinazzi n’a pas tardé à rebondir, puisque l’équipe de Formule E Dragon Penske Autosport a annoncé l’arrivée du pilote en 2022, via le propriétaire Jay Penske: "Antonio est l’un des pilotes les plus talentueux au monde, et je suis très fier qu’il rejoigne l’équipe".

Après l’amertume, les remerciements

Quelques heures après ce premier message, l’Italien a quand même tenu à remercier Alfa Romeo: "Je pense qu’il n’y a rien de plus beau que de pouvoir dire merci. Merci pour tout Alfa Romeo et aux membres de l’équipe qui m’ont soutenu pendant ces merveilleuses années". Le pilote a aussi eu un mot pour ses fans : "Le plus grand merci est pour mes fans, qui ont toujours été proches de moi".