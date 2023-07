F1 (GP d'Autriche): Leclerc "en galère complet" lors du sprint en Autriche

12e de la course sprint sur une piste à moitié sèche à moitié mouillée, Charles Leclerc (Ferrari) a confirmé les difficultés qu'il rencontrait depuis le début de la saison dans ces conditions

Sans surprise, Max Verstappen (Red Bull) a facilement remporté la deuxième course sprint de la saison de F1 devant son coéquipier Sergio Pérez, samedi en Autriche avant le Grand Prix de dimanche à Spielberg. Charles Leclerc (Ferrari), n’a fini que 12e. Et même s’il s’élancera derrière Max Verstappen sur la grille dimanche, les positions de départ étant établies lors des qualifications du vendredi, le Monégasque, dont l’équipe est en grande difficulté cette saison, n’était pas du tout satisfait au terme d’une journée à oublier pour la Scuderia Ferrari, peu à son aise sur piste à moitié mouillée.

Leclerc: "C'est juste qu'on n'est pas rapides"

"Honnêtement dans ces conditions-là on n'y arrive pas, a constaté Charles Leclerc. Enfin quand je dis on n'y arrive pas, c'est de mon côté du garage parce que Carlos (Sainz, 3e) il fait une belle course. (...) Moi je suis en galère complet. Ca fait malheureusement trois week-ends en plus de ça qu'on se retrouve dans ces conditions-là, avec des slicks sur une piste à moitié mouillée, à moitié sèche, et le feeling n'est pas du tout là pour moi. J'ai énormément de mal à conduire la voiture, vraiment pas beaucoup de confiance dans la voiture et ça se ressent dans la 'perfo'. Ce n'est pas un problème de stratégie ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'est pas rapide."

C'est la deuxième fois de l'année, après Bakou, qu'une course sprint ponctue le samedi avant le Grand Prix dimanche. Six sprint au total sont prévus en 2023, avec à chaque fois à la clé des points bonus au championnat pour les huit premiers (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1). Verstappen a décroché la 26e pole position de sa carrière, la sixième cette saison et la quatrième d'affilée.