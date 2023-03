F1: le moment de tension entre Perez et Verstappen en raison du tour le plus rapide au GP d'Arabie Saoudite

Vainqueur en Arabie Saoudite dimanche, Sergio Perez reste deuxième au classement pilotes derrière Max Verstappen, qui n'aurait pas respecté les consignes d'équipe en fin de course.

Les tensions entre les deux pilotes Red Bull seraient-elles de retour en 2023 ? Dimanche à Jeddah, Sergio Perez et Max Verstappen ont à nouveau terminé sur les deux premières places du podium, comme lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Le Mexicain a cette fois devancé son équipier néerlandais pour s’adjuger la 5e victoire de sa carrière en Formule 1.

Après les scènes de liesse à l’arrivée, "Checo" a été surpris d’apprendre qu’il avait perdu le point bonus du meilleur temps au tour… au profit de Max Verstappen. De quoi donner lieu à un échange assez froid dans la "cool room" entre eux et une incompréhension totale de Perez.

"Suis-je le tour le plus rapide au final ?", a souhaité confirmer le Mexicain auprès de Verstappen, qui lui a informé qu’il l’avait finalement récupéré dans le dernier tour. "On ne t’a pas dit de garder l’allure ?" a ensuite insisté Checo, avant une explication quelque peu confuse du Néerlandais : "Euh oui, à 33.0… mais ensuite j’ai demandé quel était le tour le plus rapide, et je pense que c’était un dixième plus rapide que ce nous faisions." Le tout suivi d’un blanc entre les deux hommes.

Verstappen reste leader du classement pilotes

Malgré la folle remontée de Max Verstappen, parti 15e dimanche après une panne en qualifications et 2e du Grand Prix, Sergio Perez a su bonifier sa pole position en maintenant 5 secondes d’avance dans les derniers kilomètres. "Super Max" a ensuite économisé ses pneus pour attaquer dans le 50e et dernier tour, au point de priver son partenaire du bonus et de la première place au championnat du monde pilotes.

Cette situation pourrait amener de nouveaux échanges et une résurgence des tensions de la fin de saison dernière. On se rappelle forcément l’épisode au Grand Prix du Brésil, en novembre dernier, lorsque Verstappen, 6e au terme de la course, avait refusé de laisser passer Perez pour récupérer la deuxième place de Charles Leclerc au classement pilotes.

Le Mexicain avait exprimé tout son mécontentement à la radio. Christian Horner, le directeur de l’écurie Red Bull, avait avoué une erreur par la suite. Il aura certainement à régler ce nouveau différend entre ses pilotes, pour l’instant largement en tête du classement mondial, avec 44 points pour Verstappen et 43 pour Perez.