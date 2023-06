F1 (GP d'Autriche): quatrième pole d'affilée pour Verstappen, devant Leclerc

Le pilote Red Bull Max Verstappen a pris la pole position à l'issue des qualifications, ce vendredi, à l'occasion du Grand Prix d'Autriche. Il s'élancera dimanche en première ligne devant Charles Leclerc.

Les années se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen, du moins en Autriche. Pour la troisième année de suite, le pilote néerlandais de RedBull s'est emparé ce vendredi de la pole position à l'issue de la séance de qualifications sur le circuit de Spielberg.

Il s'agit de la sixième pole position de la saison du Batave, déjà vainqueur de six des huit Grands Prix disputés (il a fini deuxième en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan, devancé par son coéquipier mexicain Sergio Perez).

Gasly et Ocon dans le ventre mou

Ce vendredi, le double-champion du monde en titre s'est glissé devant les deux pilotes Ferrari, à savoir Charles Leclerc (le Monégasque a fini a moins d'un demi-dixième de Verstappen) et Carlos Sainz. L'Espagnol partira dimanche en deuxième ligne avec Lando Norris (McLaren), quatrième des qualifications. Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, à bord de leur Alpine, partiront respectivement 9e et 13e.

La saison dernière, Max Verstappen, malgré sa pole position, s'est incliné en Autriche. Charles Leclerc avait alors arraché la première place.