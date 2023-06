F1 (GP du Canada): Leclerc s'excuse après ses critiques contre les choix de Ferrari en qualifications

Après son élimination en Q2 lors des qualifications du Grand Prix du Canada ce samedi, Charles Leclerc s'était emporté contre la décision de son ingénieur qui ne l'avait pas écouté. Le pilote monégasque s'est finalement excusé pour ses propos.

Charles Leclerc n'a pas pu cacher sa frustration. Sorti dès la Q2 ce samedi lors des qualifications du Grand Prix du Canada, le pilote monégasque s'est emporté contre son équipe Ferrari en raison d'un mauvais choix stratégique. Il s'est finalement excusé dans la foulée.

En sortant des stands, Charles Leclerc avait averti son ingénieur sur la piste qui semblait "assez sèche", demandant de chausser une gomme tendre pour réaliser un temps. Xavi Marcos, en lien avec le Monégasque, a rétorqué que Max Verstappen était encore en piste et qu'il fallait sauver un tour avec les intermédiaires avant de changer pour ce pari.

"Je me suis un peu laissé aller"

S'il a effectué le tour comme demandé, Charles Leclerc a changé ses pneus de manière trop tardive puisque la pluie a fait son apparition. L'homme de 25 ans s'est finalement retrouvé en 11e position, aux portes de la Q1. "On aura une discussion mais cela reste à l'intérieur du team. Il y a d'autres pilotes qui ont fait la même chose que ce que j'ai demandé et ils sont passés en Q3, a commenté Leclerc au micro de Canal +. Cela crée de la frustration et maintenant il faut qu'on soit meilleurs que ça. J'espère que je serai un peu plus écouté à l'avenir."

Après les qualifications, Charles Leclerc est venu au micro de Sky Sports alors que Frédéric Vasseur était interrogé. "Ce n'est pas une bonne journée mais en discutant on peut s'améliorer. Je me suis un peu laissé aller à cause de la passion et de l'envie de bien faire, s'est excusé le pilote de la Scuderia. Ça ne s'est pas passé comme nous le voulions tous."

Charles Leclerc partira finalement ce dimanche en dixième position. Son coéquipier Carlos Sainz a été pénalisé pour avoir gêné Pierre Gasly lors de la Q1. Le numéro 16 dans le paddock portera par ailleurs un casque en l'honneur de Gilles Villeneuve, après avoir reçu l'autorisation de la famille non sans un certain imbroglio.