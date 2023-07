EN DIRECT - Formule 1 (GP de Hongrie): Verstappen grille Hamilton dès le premier virage, les deux Alpine abandonnent déjà

"On avait pris un très bon départ, j'avais pas beaucoup de place. J'ai dû passer dans l'herbe. Je ne sais pas si c'est Guanyu Zhou ou Daniel Ricciardo qui tape dans Esteban (Ocon). C'et malheureusement des choses qui se passent. Il faut arrêter cette série. Personne n'est content de cette position, on n'est pas assez performant. Tout le monde est motivé pour sortir de cette série. On va se concentrer sur la dernière avant le break (à Spa la semaine prochaine). C'est plus que malheureux d'avoir les deux voitures à l'arrêt dès le premier tour", a confié le Français au micro de Canal+.