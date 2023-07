EN DIRECT - Formule 1: suivez le Grand Prix de Belgique en live

Après la victoire samedi de Max Verstappen sur la course sprint, place ce dimanche au Grand Prix de Belgique, 12e manche de la saison de Formule 1. Charles Leclerc partira en tête devant Sergio Pérez. Départ de la course à 15h. A suivre dans ce live RMC Sport sur le site et l'appli.

Leclerc partira en tête du GP, Verstappen pénalisé Le malheur des uns fait le bonheur des autres: Charles Leclerc (Ferrari) partira ce dimanche en pole position du GP de Belgique, alors que l'incontestable leader du championnat Max Verstappen, pénalisé, partira seulement 6e. Sur le légendaire circuit de Spa-Francorchamps, il a beau avoir signé le meilleur temps lors des qualifications vendredi, le pilote Red Bull ne partira que de la 3e ligne dimanche, à l'extinction des feux. La faute à une pénalité de cinq places reçue en raison d'un changement de boîte de vitesses au-delà du quota autorisé.



Gasly 3e de la course sprint, enfin une bonne nouvelle pour Alpine Alpine voit peut-être enfin le bout du tunnel. Au terme d'une première partie de saison assez compliquée, l'écurie française peut se féliciter d'un excellent résultat qui lui redonnera le sourire. À la veille du GP de Belgique, Pierre Gasly a pris samedi la troisième place de la course sprint à Spa, derrière Max Verstappen (Red Bull) et Oscar Piastri (McLaren). Parti 6e, Gasly a notamment résisté au retour de Lewis Hamilton, de toute façon pénalisé en fin de course pour une manoeuvre dangereuse sur Sergio Pérez, pour marquer 6 points de plus. En onze tours, il aura marqué permis à Alpine de marquer deux fois plus de points que lors des trois derniers Grands Prix réunis, quelques jours après un double abandon en Hongrie.



