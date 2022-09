F1 (GP des Pays-Bas): Verstappen intouchable à domicile, Hamilton grimace

Parti en pole position, Max Verstappen a connu quelques frayeurs avant de s'offrir sa 10e victoire de la saison devant son public. Le Néerlandais prend le large au classement des pilotes, pendant que les Mercedes ont perdu gros, notamment Hamilton, qui termine au pied du podium.

Comme l'an dernier, Max Verstappen a fait chavirer son public en s'imposant avec autorité lors du GP des Pays-Bas ce dimanche. Sa 10e victoire en 15 Grand Prix, qui lui permet de s'envoler au classement des pilotes. Malgré trois arrêts au stand, le champion du monde en titre n'a tremblé que quelques tours au moment de son troisième arrêt, avant de souffler la première place à Lewis Hamilton, finalement 4e sur la ligne d'arrivée.

Deux grosses erreurs pour Mercedes et Ferrari

Le succès de Max Verstappen s'est notamment construit grâce aux erreurs de ses concurrents. Habitué aux mauvaises stratégies ces dernières semaines, Ferrari s'est encore fait remarquer aux Pays-Bas. Carlos Sainz a mis près de 13 secondes pour repartir de la voie des stands, après un passage totalement raté.

En cause: l'un de ses mécaniciens a réalisé une erreur, en se trompant au moment de changer le pneu arrière gauche. Ou plutôt en oubliant d'amener à temps le nouveau pneu, faisant perdre de précieuses secondes à son pilote. Une erreur qui ne sera pas rattrapée par l'Espagnol, finalement 8e sur la ligne d'arrivée.

Hamilton hors de lui

La course aurait pourtant pu basculer à dix tours de l'arrivée. Alors que la course était sous régime de la voiture de sécurité, Hamilton a fait le choix de se pas s'arrêter aux stands, contrairement à ses concurrents. En tête au moment de la relance, le Britannique s'est fait aspirer par Verstappen, avant de se faire passer par Russell et Leclerc et de terminer au pied du podium, vert de rage d'avoir commis "une grosse erreur."

Au classement des pilotes, Max Verstappen s'envole en tête (310 points), un gouffre d'avance sur Charles Leclerc (201 pts), qui retrouve la place de dauphin avant le GP de Monza la semaine prochaine, où les Ferrari voudront enfin briller sur leurs terres.