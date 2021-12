F1: Hamilton a été fait chevalier par le prince de Galles

Si Lewis Hamilton a raté de peu l’occasion de remporter un huitième titre de champion du monde de Formule 1, le Britannique a tout de même reçu une récompense spéciale. Ce mercredi, le pilote Mercedes a été fait chevalier et anobli par le prince de Galles au château de Windsor.

Vainqueur de sept titres de champion du monde Formule 1, Lewis Hamilton (36 ans) était tout proche d’en ajouter un huitième à sa collection. Mais sur le fil lors du dernier Grand Prix d’Abu Dhabi, le Britannique a vu son principal concurrent Max Verstappen le devancer et ainsi remporter ce titre. Même si Mercedes a fait appel de la décision de la FIA concernant la gestion de la fin de course et du régime de drapeau jaune, après un crash, dans ce qui a coûté le sacre à son pilote.

Le Britannique a tout de même eu droit à une récompense. Ce mercredi, ce dernier a été nommé chevalier par le prince de Galles au château de Windsor. Le pilote de Mercedes était accompagné de sa mère pour l’occasion. Le sportif est le quatrième pilote à remporter cette distinction après Jack Brabham, Stirling Moss et Jackie Stewart. Mais Lewis Hamilton est le premier à être décoré alors qu’il est toujours en compétition.

"Nous avons absolument tout donné"

À la fin du Grand Prix dimanche dernier, Hamilton avait tout de même félicité son concurrent qui a remporté son premier titre de champion du monde: "Tout d’abord, Félicitations à Max et à son équipe." Tout en saluant son team pour le travail accompli: "Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année, avec mon équipe (…) Je suis tellement fier d’eux, tellement reconnaissant de faire partie de ce voyage avec eux. Nous avons tout donné dans cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné, et nous n’avons jamais abandonné. C’est le plus important."