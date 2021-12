GP d'Abu Dhabi: conforté par des avocats, Mercedes pense toujours faire invalider le résultat

Alors que Mercedes a jusqu’à jeudi soir pour déclencher formellement son intention de faire appel du rejet de sa seconde réclamation afin de faire invalider le résultat du Grand Prix d’Abu Dhabi, deux avocats de premier plan ont estimé que l’écurie allemande disposait de solides bases juridiques pour contester le titre de Max Verstappen.

La dead line est fixée à jeudi soir, et la remise officielle du trophée de champion du monde de Formule 1 à Max Verstappen depuis le siège de la Fédération internationale automobile (FIA) à Paris. Après, il sera trop tard. Mais d’ici là, Lewis Hamilton et Mercedes ont toujours possibilité de formellement contester le titre du pilote Red Bull, acquis dimanche dernier au terme d’un dernier Grand Prix rocambolesque à Abu Dhabi – on vous résume tout par ici.

Alors que la FIA a rejeté les deux réclamations prononcées par le clan Mercedes contre des décisions de courses controversées du directeur de course Michael Masi, l’écurie allemande a comme attendu confirmé sa volonté de faire appel concernant sa seconde réclamation – portant, on le rappelle, sur la manière dont la période de voiture de sécurité s'est terminée à la toute fin du GP. Et donc de saisir la cour d’appel internationale de la FIA, la seule autorisée à statuer et à régler ce genre de différends, rendant impossible un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Mercedes disposerait en tout cas de plus en plus de raisons de se lancer sur ce terrain judiciaire.

>> Revivez le duel Hamilton-Verstappen minute par minute

L’interprétation de la FIA "semble incompatible avec une vision en langage clair de la réglementation"

Mercedes a en effet reçu les garanties de deux avocats de premier plan que l’écurie disposait bien de motifs légaux valables afin de contester le résultat de la course, et par conséquent du classement final au championnat du monde des pilotes.

Le premier, Duncan Bagshaw, avocat chez Howard Kennedy spécialisé dans l’arbitrage et les litiges internationaux, l’avait assuré à Pitpass.com mardi. "Tout le monde voulait que la course se termine dans des conditions de course, mais le règlement stipule très clairement que toute voiture qui a été doublée par le leader doit être autorisée à dépasser les voitures de tête et la voiture de sécurité avant que la course ne reprenne, et il (Michael Masi) n'a pas permis que cela se produise", clame Bagshaw.

Le second à conforter Mercedes dans ses intentions est Nicholas Bamber, spécialisé en règlement des différends réglementaires et commerciaux chez Penningtons Manches Cooper LLP. Qui a déclaré à Racefans.net que l’interprétation de la FIA à la protestation de Mercedes "semble – à première vue – incompatible avec une vision en langage clair de la réglementation". Avant d’ajouter que les décisions prises dans le feu de l’action contredisaient directement un précédent établi par Michael Masi lui-même, lors du Grand Prix de l'Eifel en 2020. Où ce dernier avait soutenu que "toutes" les voitures doublées devaient passer le véhicule de sécurité avant que la course ne puisse reprendre.

"Une bonne base légale sur laquelle Mercedes pourrait faire appel"

Cette donnée pourrait ainsi très bien être interprétée comme une violation du Code sportif international de la FIA. "L’article 1.1.1 du Code sportif International de la FIA 2021 précise que les règlements doivent être appliqués « sur la base des principes fondamentaux de la sécurité et de l’équité sportive ». Une partie de l’équité sportive tourne autour de la cohérence de l’application des règles du sport. En tant que tel, il semble y avoir une bonne base légale sur laquelle Mercedes pourrait faire appel."

En clair, si l’écurie allemande confirmait son intention de porter réclamation devant la Cour d’appel internationale, Bamber estime que cette apparente incohérence pourrait s’avérer difficile à justifier. Voilà de quoi apporter de l’eau au moulin de Mercedes, et faire basculer un peu plus cette saison 2021 dans l'irréel, et un peu plus dans l’histoire du sport automobile.