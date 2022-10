F1: Hamilton autorisé à conserver son piercing à Singapour, Mercedes reçoit une amende de 25 000 euros

Lewis Hamilton sera autorisé à continuer à porter son piercing au nez lors du Grand Prix de Singapour pour des raisons médicales, mais Mercedes a été condamnée dimanche à une amende de 25 000 euros pour avoir omis d'en informer les commissaires.

Lewis Hamilton sera autorisé à continuer à porter son piercing au nez lors du Grand Prix de Singapour pour des raisons médicales, mais son équipe a été condamnée dimanche à une amende de 25.000 euros pour avoir omis d'en informer les commissaires.

25 000 euros d'amende à l'équipe

Mercedes s'est vu infliger cette pénalité par l'organe directeur de la Formule 1, la FIA, pour avoir soumis un formulaire indiquant que le pilote britannique avait retiré tous ses bijoux et piercings conformément au règlement.

"Dans les faits, Hamilton avait retiré le piercing avant la compétition. L'équipe a supposé, sans se renseigner auprès de Hamilton, qu'il avait suivi ou suivrait la même procédure pour cet événement", ont déclaré les commissaires de la FIA dans leur décision. "Les commissaires acceptent que l'erreur de déclaration dans ce cas n'était pas intentionnelle ou délibérée. Dans ces circonstances, nous infligeons une amende de 25 000 euros à l'équipe", précise le texte.

Une histoire d'infection

Le septuple champion du monde, qui partira en 3e position sur la grille dimanche, a déclaré aux journalistes qu'il portait à nouveau le bijou sur les conseils des médecins après avoir souffert d'une infection lorsqu'il l'avait retiré. "J'ai eu mes bijoux et mon piercing de nez pendant des années et évidemment, nous avons eu toute cette agitation au début de l'année", a déclaré Hamilton, en référence à la décision de la FIA d'appliquer strictement cette saison la règle interdisant aux pilotes de conserver leurs bijoux dans leur monoplace.

"Ils m'ont donné pendant de nombreuses courses une exemption pour que je puisse trouver une solution", a expliqué Hamilton. "J'ai essayé de le mettre et de le retirer. Ça s'est infecté à cause de ça. J'ai eu une ampoule de sang et une plaie sur le nez. C'est tout ce que je leur ai dit avant les qualifications", a-t-il ajouté. "Je l'ai remis en place et ces deux dernières semaines, ça a commencé à guérir et les médecins m'ont demandé de le garder", a indiqué le natif de Stevenage.

"C'est un peu idiot"

Pour Hamilton, le fait que ses bijoux posent désormais un tel problème est "un peu idiot", même si la règle interdisant aux pilotes d'en porter existe depuis des décennies. "L'une des meilleures excuses que l'on m'a données il y a longtemps concernait la chaleur et que si vous êtes dans un feu, le métal conduit la chaleur", a-t-il déclaré. "Mais notre fermeture éclair est en métal, la boucle autour de notre casque est en métal, nous avons des fils avec du métal en aluminium dedans", a poursuivi Hamilton.

"C'est fou que nous devions parler de quelque chose d'aussi petit. C'est un peu idiot. Espérons qu'ils seront raisonnables", a souhaité le pilote de 37 ans. "Les commissaires devraient être là pour assurer notre sécurité, c'est le plus important. Mais ce n'est pas un problème de sécurité", a-t-il déploré.