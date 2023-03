F1: Hamilton perd sa physiothérapeute historique, clé de voûte de ses succès

Angela Cullen, physiothérapeute historique de Lewis Hamilton, annonce ce vendredi qu’elle quitte ses fonctions. Elle faisait partie de l'écurie Mercedes et accompagnait le septuple champion du monde depuis 2016.

"Je suis un athlète plus fort et une meilleure personne grâce à elle". Dans la foulée de l'officialisation du départ d’Angela Cullen, Lewis Hamilton ne manque pas de saluer la Néo-zélandaise, dont il était très proche depuis le début de leur collaboration en 2016. La physiothérapeute a annoncé la nouvelle ce vendredi sur son compte Instagram, juste avant le début des essais libres du GP d'Arabie Saoudite, dans un message accompagné d'une série de clichés avec le Britannique.

"Ce fut un tel honneur et un plaisir d'être à tes côtés"

"Il y a 7 ans jour pour jour, je me trouvais dans le paddock F1 pour la première fois au GP d'Australie, se rappelle-t-elle. Aujourd'hui, je suis ravie de partager (le fait) que je pars pour ma prochaine aventure. Je suis tellement reconnaissante et bénie d'avoir eu cet incroyable parcours en F1 et je sais que mon histoire continuera. Merci à l'équipe Mercedes, qui est ma famille depuis 7 ans".

"Et Lewis Hamilton tu es le GOAT, n’oublie-t-elle pas d’ajouter. Ce fut un tel honneur et un plaisir d'être à tes côtés, je suis si fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Merci de me soutenir, de croire en moi et de me montrer le potentiel illimité que nous avons tous en nous. J'ai tellement hâte de voir ton prochain chapitre. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire. N'arrête pas de croire… Le voyage de la vie est une grande vague, continues à rouler, rêves grand. Que les rêves deviennent réalité. Pour toujours à tes côtés".

"Angela Cullen a été à mes côtés, me poussant à être la meilleure version de moi-même"

Le septuple champion du monde, qui a remporté quatre titres de rang avec Cullen et Mercedes entre 2017 et 2020, s’est également fendu d’un message sur les réseaux sociaux. "Au cours des sept dernières années, Angela Cullen a été à mes côtés, me poussant à être la meilleure version de moi-même, souligne-t-il. Je suis un athlète plus fort et une meilleure personne grâce à elle. Donc aujourd'hui, j'espère que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter le meilleur alors qu'elle franchit les prochaines étapes pour poursuivre ses rêves. Merci pour tout Ang, j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve".