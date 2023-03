F1: Leclerc partira avec dix places de pénalité au GP d'Arabie saoudite

Parce qu'une pièce majeure de sa monoplace va être changée pour la deuxième fois, déjà, Charles Leclerc va devoir s'élancer sur la grille du départ du GP d'Arabie saoudite avec dix places de pénalité.

Le prix à payer pour éviter un nouvel abandon? Charles Leclerc va subir dix places de pénalité lors du Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1, ce dimanche (18h) à Jeddah, deux semaines après avoir été victime d'une casse moteur l'ayant empêché de terminer la première course de la saison à Bahreïn.

En cause: l'unité de contrôle électronique (ECU) de la Ferrari du pilote monégasque va être changée. Ce boîtier avait déjà été remplacé lors du précédent GP. Sauf que le règlement impose une pénalité automatique de dix places dès l'utilisation d'un troisième exemplaire de cette pièce.

Vasseur relativise et reste optimiste

"Malheureusement, nous devrons prendre la pénalité à Jeddah", a confirmé Frédéric Vasseur. Dans des propos recueillis par plusieurs médias, le patron de l'écurie italienne explique que les problèmes rencontrés à Bahreïn sont directement liés à cette unité électronique. "Le premier s'est produit le dimanche matin, lors de la mise à feu, et le second pendant la course, développe-t-il. Malheureusement, il s'agissait deux fois de l'unité de contrôle, le boîtier ECU. C'est quelque chose que nous n'avons jamais connu dans le passé. J'espère que c'est maintenant sous contrôle, nous avons fait une analyse approfondie à ce sujet".

Frédéric Vasseur reste positif malgré cette mauvaise nouvelle. "Nous avons eu un discours avec les employés, où nous étions tous ensemble. Il est évident que Charles est motivé, nous n'avons fait qu'une course sur 23, rassure le dirigeant français dans une déclaration relayée par le site de la F1. Il est à fond avec l'équipe, il essaie de faire le maximum pour tout le monde. La sanction n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la fin de la saison. Nous verrons ce qui se passera à Jeddah, et quel pourrait être le résultat, même avec la pénalité, mais n'imaginez pas une seule seconde qu'il puisse être démotivé. Il est totalement investi, il travaille avec nous, il pousse l'équipe, il pousse tout le monde d'une manière positive. Et rien d'autre".