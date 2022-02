F1: le patron de Red Bull ne comprend pas la mise à l'écart de Michael Masi

Christian Horner, le patron de Red Bull, l'écurie de Max Verstappen, ne comprend pas la décision de la FIA d'écarter Michael Masi de son poste de directeur de course de la Formule 1.

Red Bull monte au créneau. Christian Horner, le patron de l'écurie de Formule 1, a tenu à défendre Michael Masi, renvoyé de son poste de directeur de course après les polémiques de la saison dernière, notamment lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui a sacré Max Verstappen dans l'ultime tour.

"Je pense que c'est dur. Il était dans une position très difficile l'année dernière, mais nous pensons que beaucoup de décisions ont été prises contre nous. Quand vous regardez ce qu'il a à sa disposition en termes de ressources par rapport à ce que les équipes ont, c'est une différence énorme. Il y a eu tellement de pression sur le retrait de Michael. Ce n'est pas juste. Il n'a rien fait de mal conformément aux règles. C'est un peu un écran de fumée parce que si vous regardez cette course, Mercedes a eu deux occasions de ravitaillement", explique le patron de l'écurie britannique, dans des propos relayés par le Daily Mail.

Une direction de course en alternance

Le 17 février dernier, Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de l'instance dirigeante mondiale, annonçait que Michael Masi allait occuper "un nouveau poste au sein de la FIA" après avoir "accompli un travail très difficile pendant trois ans à la suite de Charlie Whiting (décédé à la veille du début de la saison 2019 après avoir exercé pendant plus de vingt ans, ndlr)."

La direction de course sera désormais assurée en alternance par Niels Wittich et Eduardo Freitas. Le premier était en charge du championnat allemand de voitures de tourisme DTM. Il était prévu qu'il récupère la direction de la Formule 2 et de la Formule 3, mais aussi qu'il assiste Michael Masi sur cette saison 2022 de F1. Le second s'occupait du championnat du monde d'endurance (WEC) avec notamment les 24 Heures du Mans. La nouvelle saison de Formule 1, qui promet un duel alléchant entre Max Verstappen et Lewis Hamilton débutera le 20 mars à Bahreïn.