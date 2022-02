F1: "Je n'ai jamais dit que j'allais m'arrêter", assure Hamilton qui a toutefois dû "prendre du recul"

Au lendemain de la présentation de la nouvelle Ferrari, Mercedes a dévoilé la W13, la monoplace de la saison 2022. À cette occasion, Lewis Hamilton a expliqué les raisons du silence qu'il a gardé cet hiver.

"Je n'ai jamais dit que j'allais m'arrêter, j'aime ce que je fais", a affirmé vendredi Lewis Hamilton, que les fans ont pu entendre en longueur pour la première fois depuis que Max Verstappen l'a détrôné à Abu Dhabi. Le pilote britannique de 37 ans s'est exprimé à l'occasion de la présentation de la monoplace de Mercedes pour la saison 2022 de Formule 1.

"C'était évidemment une période difficile pour moi et c'était un moment où j'avais vraiment besoin de prendre du recul", a expliqué le septuple champion du monde. Son silence, cet hiver, a alimenté les rumeurs de départ à la retraite surprise, qui aurait été motivé par les décisions controversées de la direction de course lors du dernier Grand Prix de 2021.

"C'est un grand privilège de travailler avec ce grand groupe de personnes, on a l'impression de faire partie d'une famille et il n'y a rien de tel", a par ailleurs dit Lewis Hamilton, qui peut compter sur le soutien indéfectible de son patron d'écurie Toto Wolff. "Je ne l'ai jamais vu aussi déterminé. Lewis est le meilleur pilote du monde", a déclaré le dirigeant autrichien, qui en a profité pour saluer le "brillant" et "prometteur" George Russell. Le jeune Britannique, âgé de 24 ans, remplace Valtteri Bottas dans le baquet du pilote n°2.

Les "Flèches d'argent" de retour

Hamilton et Russell seront au volant de la W13, qui marque le retour d'une livrée grise avec des touches de rouge et de vert. Lors des deux dernières saisons, Mercedes avait opté pour une monoplace majoritairement noire.

Cette "Flèche d'argent" est la 8e monoplace sur 10 dévoilée au cours de cette intersaison. Les deux dernières écuries à entretenir le suspense sont Alpine (présentation prévue le 21 février) et Alfa Romeo (27 février).

Les premiers essais de pré-saison se dérouleront à Barcelone la semaine prochaine (23-25 février). Bahreïn accueillera ensuite d'autres tests (10-12 mars), puis le premier Grand Prix le 20 mars.