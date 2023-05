F1: Hamilton va porter un casque arc-en-ciel pour protester contre une loi anti-LGBTQIA+

Le Britannique Lewis Hamilton portera un casque aux couleurs de l’arc-en-ciel dimanche lors du Grand Prix de Miami. Par cette démarche, le pilote Mercedes entend défendre la cause LGBTQIA+ en protestant contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Le Républicain est en passe faire passer une loi qui limite fortement l’enseignement à l’école de sujets liés à l’orientation sexuelle et au genre.

Moins performant sur la piste, Lewis Hamilton reste un pilote engagé. Le Britannique entend le prouver ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Miami, cinquième manche du championnat du monde de F1. Grand défenseur de la cause LGBTQIA+, le septuple champion du monde ne cautionne pas du tout la politique du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Le très ambitieux Républicain (44 ans) multiplie les mesures conservatrices. La dernière en date fait beaucoup de bruit. Appelé Don't say gay" ("Ne parlez pas des gays") par ses détracteurs, ce texte en passe de devenir un loi contraint fortement voire empêche l’enseignement à l’école de sujets liés à l’orientation sexuelle et au genre pour les élèves qui ont moins de neuf ans.

Comme en Arabie saoudite

Inacceptable pour Lewis Hamilton qui, à défaut de boycotter la course comme cela a été réclamé par l'association Equality Florida, portera un casque aux couleurs de l’arc-en-ciel en signe de soutien à la communauté LGBTQIA+: "Ce n'est pas à moi de décider (s'il faut se rendre à Miami), a-t-il commenté à l'agence Associated Press. J'ai entendu parler de certaines décisions qui ont été prises par le gouvernement ici. Je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne les soutiens pas. Je continue vraiment de soutenir la communauté LGBTQIA+, et je continue d'arborer le drapeau arc-en-ciel à l'arrière de mon casque ce week-end."

Lewis Hamilton a déjà porté ce casque notamment en Arabie saoudite. Il y a un an, avant le Grand Prix de Miami, le pilote Mercedes avait aussi élevé la voix pour défendre le droit à l’avortement et le droit des femmes à disposer de leur corps alors que le débat refaisait surface aux Etats-Unis.