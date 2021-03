F1: Il y aura deux safety cars cette saison

La saison 2021 de Formule 1 verra pour la première fois deux constructeurs fournir des voitures de sécurité lors de chaque Grand Prix. Une Aston Martin accompagnera la classique Mercedes.

Deux pour le prix d’un. Cette saison les pilotes de Formule 1 seront plus que jamais protégés par la voiture de sécurité. Ou plutôt par les deux safety cars chargées d’assurer la sécurité des pilotes et le bon déroulé de chaque course, une première dans l'histoire de la discipline. L’organisation dirigeant la F1 a présenté ce lundi les deux véhicules choisis.

Unique fournisseur depuis 1996 et le retrait de Renault, l’entreprise allemande Mercedes se trouvera épaulée de la firme Aston Martin. De retour à la compétition après 60 ans d’absence coupées de rares et trop brèves apparitions, la mythique marque britannique entend se faire marquer. A l’image des monoplaces de Sebastian Vettel et Sergio Perez, le modèle Vantage arborera la couleur verte de l’écurie.

Mercedes innove

Chargé d’intervenir pour neutraliser les courses depuis 1996, Mercedes a également choisi de bouleverser ses habitudes pour cette saison 2021 de Formule 1. Si le modèle du véhicule ne change pas, la traditionnelle couleur argentée disparaît cette année. Place à un rouge pétard afin de saluer l’un des sponsors de l’écurie allemande.

Mais que les fans de Mercedes se rassurent, les monoplaces que conduiront Lewis Hamilton et Valtteri Bottas conserveront leur couleur habituelle. Ce n’est pas encore terminé pour les Flèches d’argent. Rendez-vous le dimanche 28 mars pour la première course de la saison lors du GP de Bahreïn sur le circuit de Sakhir où Romain Grosjean a connu son incroyable accident lors de l'édition 2020.