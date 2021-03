F1: Hamilton explique les raisons de sa courte prolongation avec Mercedes

En lice cette saison pour un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamitlon a expliqué sa décision de ne prolonger que d'une saison son contrat avec l'écurie Mercedes. Le pilote britannique a expliqué ressentir "le besoin de ne pas planifier trop loin à l'avenir", lors de la présentation de la nouvelle monoplace W12.

À l’occasion de la présentation de la nouvelle monoplace de l’écurie Mercedes ce mardi, Lewis Hamilton est revenu sur le contexte de sa prolongation de contrat: "Premièrement, je suis en quelque sorte dans une position privilégiée où j'ai réalisé la plupart des choses que je voulais accomplir jusqu'à présent" a avoué le septuple champion du monde qui a rattrapé Michael Schumacher au nombre de titres mondiaux remportés.

Le mois dernier, le Britannique a prolongé son contrat avec l’écurie Mercedes pour seulement une année de plus. Un accord qui signifiait que les deux parties avaient besoin de plus de temps pour trouver un accord durable. Lewis Hamilton s’est justifié au sujet de cette décision étonnante lors de la présentation: "Il n'y a donc pas vraiment besoin de planifier trop loin à l'avenir. Je pense que nous vivons à une période assez inhabituelle dans la vie, et je voulais juste un an". Hamilton conclut alors: "Ensuite, nous pourrons parler du fait d'en faire plus et de continuer à prolonger si nécessaire."

De nouvelles ambitions pour Hamilton

Concernant ses ambitions pour la saison 2021, qui débutera le 28 mars prochain au Grand Prix de Bahreïn, Lewis Hamilton explique avoir pour mission de "soutenir une plus grande diversité et l'inclusion sous toutes ses formes dans le sport automobile". Le pilote de F1 très engagé dans la lutte contre les inégalités, ne met pas pour autant la victoire de côté: "Bien sûr, nous existons pour gagner. C'est ce vers quoi tous ces gars et ces filles travaillent ici, c'est donc mon objectif: y parvenir".

En lice pour un huitième titre, Hamilton s’élancera sur la grille de F1 dans la monoplace appelée W12 aux couleurs similaires de la précédente. Comme sur la W11, le noir restera la couleur dominante pour faire référence à la lutte contre la discrimination raciale et les inégalités. Les logos AMG ont remplacé les étoiles qui se trouvaient sur le capot moteur. Côté technique, l’écurie allemande reste pour l'instant, très discrète sur les évolutions que présenteront les deux voitures pilotées par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.