F1: "Je n'attendrai pas la fin de la saison", le patron d'Alpine remet la pression à ses équipes

Dans un entretien accordé ce lundi au site officiel de la F1, le patron de la marque Alpine Laurent Rossi s'en prend au directeur de l'équipe Otmar Szafnauer et menace l'ensemble des membres de l'écurie, hors pilotes.

Après avoir tiré la sonnette d'alarme samedi au micro de Canal +, en marge du Grand Prix de Miami, le PDG d'Alpine Laurent Rossi a récidivé ce lundi. Dans un entretien au site officiel de la F1, le dirigeant français a remis un gros coup de pression envers les équipes de l'écurie française (hors pilotes) après un début de saison très en-deça des attentes.

"Des choses doivent changer"

Une nouvelle fois, le Corse de 48 ans ne prend pas de gants et n'hésite pas à pointer du doigt la responsabilité de l'ensemble des membres de l'équipe technique. "Nous avons commencé la saison avec des objectifs de développement. Nous manquions de performances par rapport à ce que nous voulions pour cimenter notre quatrième place au classement des constructeurs. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs, le week-end. Lorsque vous combinez ces performances relativement inférieures et ce manque d'excellence opérationnelle, vous vous retrouvez dans une position difficile", explique-t-il.

"Je ne veux pas abandonner, mais des choses doivent changer. Il faut continuer à renforcer l'équipe pour retrouver la performance. L'état d'esprit est l'une des choses qui doit changer, car c'est en grande partie la même équipe que l'année dernière. C'est quelque chose qui doit changer pour les membres de l'équipe maintenant et pour les nouvelles personnes que nous allons ajouter. Cela commence par admettre vos erreurs, ne pas répéter les erreurs, apprendre de vos erreurs. C'est bien de faire des erreurs, ce n'est pas bien d'en faire deux fois parce que cela signifie que vous n'avez pas appris. Cette année, il y a beaucoup d'excuses, qui conduisent à de mauvaises performances et à un manque d'excellence opérationnelle."

Le PDG d'Alpine promet "des conséquences" si le tir n'est pas corrigé

Le directeur de l'équipe, Otmar Szafnauer, en prend également pour son grade. "Il est responsable de la performance de l'équipe - c'est son travail. Il n'y a pas de cachette ici. Otmar est amené à diriger l'équipe, tout au long de la saison et des saisons suivantes, vers les objectifs que nous nous sommes fixés (...) et c'est donc sa mission de redresser cette équipe et de l'amener à la performance que nous voulons (...) Il a montré beaucoup de promesses. Ce sont plus ou moins les mêmes personnes donc je n'accepte pas qu'on ne soit pas capables de maintenir ça. Oui, c'est Otmar et le reste de son équipe car Otmar seul ne fait pas tout, mais la responsabilité s'arrête à Otmar. C'est la responsabilité d'Otmar, oui. La confiance est quelque chose qui augmente avec de bons résultats et s'érode avec de mauvais résultats (...) Les gens doivent réaliser que nous ne sommes pas là où nous devrions être."

Si Laurent Rossi a également un mot pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, les deux pilotes Alpine - "ils font leur part du travail, nous leur devons ainsi qu'à Alpine un niveau de performance supérieur" - il n'entend absolument pas revoir à la baisse le niveau d'exigence pour son écurie. "Ils ont les moyens de se classer quatrième (au classement des constructeurs), plus que les autres. Je veux qu'ils soient quatrièmes. S'ils ne le font pas, ce sera un échec (...) C'est la règle des affaires, il y aura des conséquences. Et je n'attendrai pas la fin de l'année. La trajectoire n'est pas bonne. Nous devons corriger l'état d'esprit de l'équipe dès que possible".