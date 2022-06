F1: Michael Schumacher va recevoir un prix honorifique en Allemagne

L'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne va décerner un "Prix d'État" à Michael Schumacher, aujourd'hui âgé de 53 ans et qui n'a toujours pas été vu en public depuis son accident de ski en 2013.

La cérémonie aura lieu le 20 juillet. L'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, va accorder son titre honorifique le plus important à Michael Schumacher, comme le rapporte Motorsport. Le septuple champion du monde de Formule 1, âgé de 53 ans, va être décoré du "Prix d'État". "Il y a peu de personnes en Allemagne qui ont laissé une telle empreinte sur un sport entier comme Michael Schumacher l'a fait sur la course automobile", a déclaré le ministre-président Hendrik Wüst.

"À ce jour, il est l'une des personnalités les plus marquantes de l'histoire du sport mondial et reste un modèle pour beaucoup", a également dit Hendrik Wüst, soulignant par ailleurs "l'engagement social exemplaire" du pilote pour justifier la récompense. "Il n'a jamais perdu le sens des réalités humaines et a toujours gardé ses semblables à l'esprit", a estimé l'élu de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne.

Todt prononcera un discours

Le prix sera remis à Corinna Schumacher, la femme du pilote, et aux enfants Gina et Mick. Un discours sera prononcé par Jean Todt, ancien président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et ex-manager du Baron Rouge chez Ferrari. Le dirigeant français est d'ailleurs l'une des rares personnes à rendre visite à Michael Schumacher, dans un état de santé inconnu depuis son grave accident de ski en décembre 2013.

Michael Scumacher n'a pas été vu en public depuis son accident. Les informations sur son état de santé demeurent quasi inexistantes, sa famille et la manager du pilote, Sabine Kehm, ayant toujours fait en sorte que la communication soit strictement verrouillée. Le clan Schumacher a toutefois participé à la production d'un documentaire intitulé Schumacher sur Netflix.