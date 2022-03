F1: la grosse colère de Mazepin contre Haas, qui risque des poursuites judiciaires

Récemment mis à l’écart de l’écurie Haas en raison de la guerre en Ukraine, Nikita Mazepin et Uralkali ne comptent pas en rester là. Le pilote annonce vouloir créer une fondation pour les sportifs privés de compétitions tandis que le sponsor russe n’exclut pas des poursuites judiciaires.

Lâchés par Haas, les acteurs russes digèrent mal leur sanction. Pendant que Nikita Mazepin critique son ancienne écurie et annonce la création d’une fondation pour regrouper les sportifs dans son cas, l’ex-sponsor principal Uralkali réclame le remboursement des sommes payées pour la saison en cours en envisageant des poursuites judiciaires.

"Aucune raison légale"

Le 5 mars dernier, Haas annonçait la séparation de son pilote Nikita Mazepin et de son sponsor principal Uralkali, tous deux russes, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. "Il n’y a aucune raison légale pour que l’équipe résilie le contrat à partir du moment où la FIA nous a laissé courir sous bannière neutre, rappelle Mazepin en conférence de presse ce mercredi, alors que la fédération internationale avait effectivement autorisé les pilotes russes à concourir sans leur drapeau. J’ai accepté d’être neutre et je voulais signer une lettre pour cela, mais ils ne m’ont pas laissé le temps. Je me suis retrouvé sans le rêve pour lequel je me suis battu pendant 18 ans de ma vie".

"J’ai accepté sans condition, donc la décision de Haas de mettre fin au contrat unilatéralement n’a pas été prise par des sanctions, une autorité sportive, moi, mon père ou son entreprise, regrette le pilote. J’ai su qu’ils m’ont viré le jour-même, en même temps que la presse. Ils ne m’ont pas donné d’indication pour cela, ni de soutien".

Uralkali réclame "le remboursement immédiat des sommes perçues par Haas"

Nikita Mazepin en a également profité pour annoncer la création de la fondation ‘We Compete As One’ pour soutenir les athlètes privés de compétition comme lui. Un nom qui sonne comme ‘We Race As One’, mouvement lancé par la F1 en 2020 pour lutter contre les discriminations. Elle sera financée par Uralkali, ancien sponsor de l’écurie américaine et dont Dmitry Mazepin, père de Nikita, était actionnaire.

Le groupe russe le confirme dans un communiqué publié ce mercredi, dans lequel il regrette également la fin de son partenariat avec Haas. "La société considère la décision de l'équipe comme déraisonnable et estime que le sport doit toujours être libre de la politique et de la pression de facteurs externes", est-il notamment écrit, alors que "le remboursement immédiat des sommes perçues par Haas" est aussi réclamé.

Une préparation chaotique pour Haas

Uralkali "se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires, de réclamer des dommages-intérêts et de demander le remboursement des sommes importantes qu'Uralkali avait payées pour la saison de Formule 1 2022". À dix jours du premier Grand Prix de la saison, Haas connaît une préparation décidément chamboulée: en plus de cette menace qui plane, l’écurie doit prochainement annoncer son nouveau pilote et a également appris qu’elle manquera le début des essais libres à Bahraïn en raison d’un retard d’acheminement de son fret. Quand rien ne va…