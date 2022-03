F1: le Russe Mazepin dénonce une démarche "unilatérale" après la rupture de son contrat par Haas

Alors qu'il aurait pu concourir sous drapeau neutre cette saison en Formule 1, Nikita Mazepin a finalement été évincé par l'écurie américaine Haas, qui a mis fin avec "effet immédiat" à leur collaboration en raison de la guerre en Ukraine. Une décision que regrette le pilote russe.

De l’incompréhension. Et forcément une grosse déception. Dans un message publié ce samedi sur ses réseaux sociaux, Nikita Mazepin a réagi à la rupture de son contrat par Haas. "Chers fans et suiveurs, je suis vraiment déçu d'apprendre que mon contrat en F1 a été rompu. Même si je comprends les difficultés actuelles, le règlement de la FIA et ma volonté d'accepter les conditions proposées pour continuer (en F1) ont été complètement ignorés", écrit le pilote russe de 23 ans, en dénonçant ce qui est selon lui une démarche "unilatérale".

>> Guerre en Ukraine : les conséquences sur le monde du sport

"A ceux qui ont essayé de comprendre, mes remerciements éternels, poursuit-il. J'ai chéri mon temps passé en F1 et j'espère sincèrement que nous pourrons être tous réunis de nouveau, en des temps meilleurs. J'aurai plus de choses à dire dans les prochains jours." Quelques minutes plus tôt, l'écurie américaine Haas a annoncé avoir mis fin "avec effet immédiat" au partenariat avec son sponsor titre russe Uralkali et au contrat de Mazepin, en raison du conflit en Ukraine.

Il aurait pu concourir sous drapeau neutre

"Comme le reste de la communauté de la Formule 1, l'équipe est choquée et attristée par l'invasion de l'Ukraine et souhaite une fin rapide et pacifique au conflit", a-t-elle expliqué, sans communiquer l’identité du remplaçant de Mazepin, qui pourrait être le Brésilien Pietro Fittipaldi, pilote de réserve chez Haas. Pilote "payant" arrivé l'an dernier en F1, Mazepin est le fils du milliardaire et oligarque russe Dmitry Mazepin, actionnaire du groupe Uralkali, spécialisé dans la production de potasse.

Si la FIA a décidé d'autoriser les pilotes russes ou bélarusses à participer sous drapeau neutre aux compétitions qu'elle régule, comme la F1, son avenir était en suspens depuis quelques jours. Le promoteur du championnat du monde, Formula One, a de son côté mis fin à son contrat avec le promoteur du GP de Russie, dont l'édition 2022 devait être la dernière organisée à Sotchi avant de déménager à Saint-Pétersbourg.