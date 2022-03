Guerre en Ukraine: la F1 ne retournera pas en Russie

Le promoteur du championnat du monde de Formule 1 a annoncé ce jeudi rompre définitivement son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

Les monoplaces ne rouleront plus sur le territoire russe avant un long moment. La Formule 1 a déclaré ce jeudi avoir définitivement rompu son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine. Les organisateurs de la discipline reine du sport automobile avaient déjà proclamé l'annulation de la course prévue fin septembre à Sotchi pour la saison 2022. Mais cette nouvelle annonce signifie que les GP qui étaient prévus à Saint-Pétersbourg à compter de l'année 2023 sont également annulés.

"Formula 1 peut confirmer qu'elle a mis fin à son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, ce qui signifie que la Russie n'aura plus de course à l'avenir", a indiqué le promoteur de la F1, Formula One, à la presse.

Le déménagement du GP de Russie de Sotchi à Saint-Pétersbourg avait été annoncé au cours de l'année 2021. Les courses devaient avoir lieu sur le circuit Igora Drive, qualifié "d'incroyable" par Stefano Domenicali, PDG de la discipline. Ce tracé, conçu par Hermann Tilke, célèbre architecte de la F1, est précisément situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de la deuxième plus grande ville du pays.

L'avenir de Mazepin très incertain

La décision de la F1 s'inscrit dans une série de mesures prises par différentes instances internationales à l'encontre du sport russe, après l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. De nombreuses instances ont suivi le Comité international olympique (CIO), qui a recommandé de bannir Russes et Bélarusses des compétitions sportives, rompant ainsi avec une longue tradition de non-intervention dans les débats politiques ou géopolitiques.

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a pris une décision différente, en autorisant les pilotes russes ou bélarusses à participer sous drapeau neutre aux compétitions qu'elle régule. Toutefois, "aucune compétition internationale n'aura lieu en Russie et au Bélarus, jusqu'à nouvel ordre" et "aucun drapeau/symbole ou hymne de la Russie/Bélarus ne sera utilisé dans les compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre".

Pour autant, le Royaume-Uni a interdit tout pilote russe ou bélarusse de prendre part à une course automobile sur le territoire britannique. Ce qui empêche le Russe Nikita Mazepin, chez Haas en F1, de rouler en juillet à Silverstone.

À environ deux semaines du début de la saison 2022 de F1, l'avenir de Nikita Mazepin est de toute façon très incertain. Haas pourrait s'en séparer si le contrat avec le sponsor russe Uralkali - dont le père du pilote, milliardaire oligarque proche de Poutine, est actionnaire - venait à être rompu.