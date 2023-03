F1: la réponse d'Hamilton aux (nouvelles) rumeurs de retraite

Alors que la saison 2023 débute ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn, le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) a voulu éteindre les rumeurs faisant état d'une possible retraite du pilote britannique après cette dernière campagne.

Les pilotes s'apprêtent à retrouver les paddocks, dès ce week-end à Bahreïn, à l'aube d'une saison 2023 qui affiche d'ores et déjà de belles promesses, notamment pour le clan français avec la paire Gasly-Ocon chez Alpine. Du côté de Mercedes, Lewis Hamilton sera lui aussi toujours présent après une dernière saison décevante, bouclée à la 6e place au classement.

"Je serai toujours là, je suis un combattant"

Ces dernières heures, le Britannique de 38 ans a fait l'objet de nombreuses spéculations de la part d'anciens grands noms comme Jenson Button ou Damon Hill, sur la possibilité de voir le septuple champion du monde prendre sa retraite à la fin de la saison. C'est donc en personne qu'Hamilton a tenu à éteindre la rumeur, en affirmant qu'un départ n'était "pas du tout" dans ses plans actuels.

"Ce sont des gens qui créent des rumeurs sans fondement. (...) Je suis chez Mercedes depuis l'âge de 13 ans, et malgré une période difficile l'année dernière, je suis toujours là. Et, que nous ayons ou non une année difficile cette année, je serai toujours là. Je suis un combattant et nous nous battons en équipe. J'aime le défi de trouver des solutions et je crois toujours que je suis capable de faire passer la voiture dans des endroits où d'autres ne le peuvent peut-être pas."

Hamilton en discussions avec Mercedes pour rempiler

Le mois dernier le directeur de l'écurie allemande, Toto Wolff, avait révélé que des négociations contractuelles s'étaient ouvertes avec le pilote, qui est engagé jusqu'à la fin de la saison avec un salaire de 45 millions d'euros. "Il n'y a pas de retard avec le contrat (...) ce sera fait quand nous serons prêts, a affirmé le Britannique. J'ai une excellente relation avec Toto et avec Mercedes. Je suis vraiment enthousiasmé par l'avenir ensemble et fier du travail que nous faisons, sur et hors piste, et du potentiel de nouvelles choses que nous pouvons faire pour aller de l'avant."

À Sakhir, beaucoup d'observateurs estiment toutefois que Red Bull, qui détenait de loin la meilleure monoplace la saison dernière, a un solide avantage sur la concurrence ce week-end, comme l'ont démontré les premiers tests. Reste désormais à Mercedes et aux autres concurrents de rattraper leur retard, en développant au plus vite la meilleure voiture possible.