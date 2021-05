F1: une jauge de 7 500 spectateurs pour le Grand Prix de Monaco

Le Grand Prix de Monaco de Formule 1 pourra accueillir du public en tribunes le 23 mai prochain. Le gouvernement monégasque a annoncé qu'une jauge de 7 500 spectateurs serait mise en place.

Au milieu du rugissement des moteurs, on entendra aussi des spectateurs au Grand Prix de Monaco de Formule 1 cette année. Le gouvernement monégasque a annoncé mardi que les tribunes assises seraient ouvertes au public pour les qualifications et la course de Formule 1, dans la limite d'une jauge de 40%, soit 7 500 personnes.

Absent du calendrier 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le circuit monégasque accueillera à nouveau les 20 monoplaces, du 20 au 23 mai prochain, après le Grand Prix d'Espagne (le 9 mai).

Un test PCR pour les spectateurs étrangers

Selon Nice-Matin, les Monégasques mais aussi les salariés et les résidents à Monaco seront dispensés de tests PCR pour pouvoir accéder aux places en tribunes. Une exception qui ne s'appliquera pas aux spectateurs étrangers, dont les Français, qui devront présenter le résultat d'un test de moins de 72 heures pour accéder à leurs places.

En 2019, lors du dernier Grand Prix disputé en Principauté, Lewis Hamilton (Mercedes) s'était imposé devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes). Le pilote britannique occupe la tête du championnat 2021 après sa victoire dimanche au Portugal devant Max Verstappen.