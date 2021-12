F1: Latifi dénonce le harcèlement et les menaces à son encontre depuis le GP d'Abu Dhabi

Près de dix jours après le dernier GP de la saison qui s'est déroulé à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), Nicholas Latifi a publié un message sur les réseaux sociaux. Le pilote Williams déplore le harcèlement en ligne qu'il a subi, lui dont l'accident a provoqué indirectement la victoire de Max Verstappen en toute fin de course.

Bien malgré lui, Nicholas Latifi (Williams) a été l'un des grands acteurs du Grand Prix d'Abu Dhabi qui s'est déroulé le 12 décembre dernier et qui a vu le couronnement de Max Verstappen (Red Bull), pour son premier titre de champion du monde remporté au nez et à la barbe de Lewis Hamilton (Mercedes). Si le pilote néerlandais a pu s'imposer, c'est en partie grâce à l'accident de Latifi à quelques tours de la fin de la course.

Pour avoir provoqué l'intervention de la Safety car alors que Hamilton possédait onze secondes d'avance sur Verstappen à cinq tours de la fin du GP, Latifi a été la cible sur les réseaux sociaux de milliers de messages d'insultes. Le pilote canadien de Williams s'en est ému dans un message qu'il a publié sur ses réseaux sociaux ce mardi.

Victime de menaces de mort

"Dès que j'ai vu le drapeau à damiers, je savais comment les choses allaient se passer sur les réseaux sociaux. Le fait que j'ai senti qu'il fallait que je supprime Instagram et Twitter sur mon téléphone pendant quelques jours en dit long sur la manière dont le monde en ligne peut être cruel", écrit Latifi dans son message.

Le Canadien de 26 ans qui précise avoir reçu des "milliers de messages, la plupart de soutien mais surtout beaucoup de haine et d'insultes", déplore le comportement d'une partie des internautes. "Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'intensité de la haine, la violence des propos et même les menaces de mort que j'ai reçues", précise Latifi, qui ne se dit "même pas surpris" par le déferlement de haine qu'il a subi.

"Il ne faut pas rester silencieux"

Athlète de haut niveau, Latifi a malheureusement l'habitude de ce type de messages à son encontre, mais a donc décidé de réagir en publiant ce message. "Je suis assez expérimenté pour laisser cette négativité ne pas m'atteindre. (...) Mais j'espère que ce message pourra relancer les discussions sur le harcèlement en ligne et les conséquences catastrophiques que cela peut avoir sur les gens", souligne le Canadien.

"Il ne faut pas rester silencieux", insiste Latifi, qui ne s'attarde pas dans son texte sur le scénario du Grand prix d'Abu Dhabi, même s'il précise que "tout ce qui a suivi (sa sortie de route en fin de course, ndlr) n'était pas de mon ressort". Victime indirecte de cette fin de saison à suspense entre Verstappen et Hamilton, Latifi, qui écrit qu'"un commentaire négatif fait toujours mal et peut parfois suffire à en oublier 100 positifs", espère que son message est passé.