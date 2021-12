Grand Prix d’Abu Dhabi: gros coup de gueule de Panis contre la direction de course

Olivier Panis a durement taclé les décisions prises par les officiels lors du GP d’Abu Dhabi remporté par Max Verstappen. Au micro de RMC, l’ancien pilote de Formule 1 n’a pas compris les choix de la direction de course qui ont aidé le Néerlandais à remporter le titre mondial devant Lewis Hamilton.

Champion du monde…enfin pour le moment. Au terme d’un Grand Prix de Formule 1 exceptionnel à Abu Dhabi, Max Verstappen a devancé Lewis Hamilton. Le pilote néerlandais a remporté la dernière course de la saison et a signé le doublé en remportant son premier titre mondial devant son rival britannique. Mais voilà, l’écurie Mercedes a porté réclamation après des décisions incompréhensibles de Michael Masi et de la direction de course dans le final après le crash de Nicholas Latifi. Invité de RMC ce dimanche après le sacre de Max Verstappen, Olivier Panis a dégommé les choix des officiels.

"Encore une fois, je trouve que la direction de course a été lamentable cette année. Je ne veux pas taper sur les gens mais là franchement, ils ont été d'un ridicule, a lâché l’ancien pilote tricolore aux 158 départs en F1. C'est pour cela que la tension est montée pendant la saison. Le règlement c'est le règlement. Il ne faut pas enlever la victoire à Verstappen, il la mérite. Mais le règlement c'est le règlement."

Panis: "C'est une kermesse ce truc"

Très critique à l’égard des officiels qui ont changé d’avis deux fois pendant que la voiture de sécurité est intervenue, Olivier Panis aurait préféré une application stricte du règlement plutôt que des choix illogiques.

"Ce qu'a fait la direction de course, c'est ridicule, ridicule. Soit cela se finit sous safety car, soit toutes les voitures peuvent dépasser la safety car, a encore râlé le vainqueur du GP de Monaco en 1996. C'est encore un coup de dé comme pour la course précédente. C'est une kermesse ce truc. Je n'espère pas un changement pour Verstappen ni pour Mercedes." [...] Mais il peut y avoir quelque chose si la réclamation est acceptée. Cela peut aussi partir en cour d'appel et cela peut durer un mois."

Pas d’erreurs de stratégie pour Mercedes

En attendant de connaître le résultat de la réclamation déposée par l’écurie Mercedes, Olivier Panis a également analyse les stratégies des deux équipes pour ce dernier mémorable. Selon l’ancien pilote, Red Bull a tenté le tout pour le tout et cela a payé alors que Mercedes a calqué sa tactique sur le règlement lié à la safety car.

"Lewis Hamilton savait qu’il ne pourrait pas résister si Max Verstappen était agressif dans le dernier tour. Sur la stratégie, Red Bull n’avait pas d’autre choix qu’être agressif, a estimé l'ancien pilote F1 sur RMC. Ce n’est pas dit que Mercedes fasse une erreur car si c’est la vraie safety car, cela aurait dû finir sur safety car. L’un était obligé de faire une stratégie agressive sinon il ne gagnait pas et l’autre était obligé de faire une stratégie en restant en piste. Pour moi c’était la bonne chose car la course aurait dû se finir sous safety car."