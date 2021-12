F1: "Il n'est pas fou", Horner défend Verstappen avant le dernier Grand Prix de la saison

Christian Horner, patron de l’écurie Red Bull, défend son pilote Max Verstappen critiqué pour sa conduite incisive et qui tentera de décrocher le premier titre mondial de F1 de sa carrière, dimanche à Abou Dhabi.

L’épilogue de la saison de F1 la plus passionnante de ces dernières années approche. En attendant le dernier Grand Prix dimanche à Abou Dhabi, Christian Horner, patron de Red Bull, s’attache à enlever la pression des épaules de son poulain Max Verstappen. Le pilote néerlandais est dans le viseur de Mercedes qui craint sa conduite agressive, dimanche pour décrocher le premier titre mondial de sa carrière, devant Lewis Hamilton, son grand rival avec qui il partage la tête du classement général avant ce dernier rendez-vous.

Verstappen a écopé de deux pénalités de temps le week-end dernier lors du Grand Prix d’Arabie saoudite pour des manœuvres jugées dangereuses sur Lewis Hamilton. Ce dernier avait d’ailleurs lancé que le Néerlandais était "complètement fou". Dans une interview accordée au Times, Horner défend son poulain et promet qu’il tentera de gagner à la régulière. En cas d'égalité au classement général, Verstappen sera sacré champion du monde.

"Max veut gagner ce championnat sur la piste"

"Il n'est certainement pas fou, a déclaré le directeur de l'équipe Red Bull. Max veut gagner ce championnat sur la piste. C'est aussi simple que ça. C'est un pilote dur mais juste, et je ne m'attends pas à autre chose ce week-end. Personne ne veut gagner ce championnat dans un bac à gravier ou sur une enquête des stewards. Pour finir en premier, vous devez d'abord finir. Cela a été notre mantra tout au long de cette saison."

Le dirigeant britannique rappelle d’ailleurs que les torts sont partagés entre les deux pilotes depuis le début du championnat du monde. "N'oubliez pas que ce n'est pas Max qui a percuté Lewis à Silverstone, a-t-il ajouté. Les stewards ont jugé Lewis coupable d’être rentré dans Max. Ils ont tous les deux eu leurs moments cette année. Inévitablement l'inverse s’est passé à Monza. Ce sont des courses difficiles. Ils sont allés roue contre roue. Mais je pense que pour tous les fans, vous voulez voir un combat juste et propre sur ce dernier Grand Prix et que la meilleure équipe et le meilleur pilote gagnent."

Mardi, Jos Verstappen, le père de Max, avait assuré que son fils "fera tout pour remporter la victoire" à Abu Dhabi. Ce qui a fait grincer quelques dents.