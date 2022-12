F1: le Français Frédéric Vasseur nommé à la tête de Ferrari

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Frédéric Vasseur dirigera l'écurie Ferrari en 2023. La Scuderia a annoncé la nomination du Français ce mardi, en remplacement de Mattia Binotto, qui a démissionné fin novembre.

Ferrari retrouve un Français à sa tête. Ce mardi, l'écurie italienne a confirmé la nomination de Frédéric Vasseur comme patron de son équipe, succédant à Mattia Binotto. Le nouvel homme fort, 54 ans, dirigeait depuis six saisons Alfa Romeo, avec comme meilleur résultat une sixième place au classement des constructeurs en 2022.

Forcément, le choix de Vasseur rappelle l'exemple de Jean Todt, qui a dirigé Ferrari entre 1993 et 2007, Le Français avait réussi à ramener la Scuderia sur la route du succès, avec un total de 14 titres (8 ches les constructeurs, 6 chez les pilotes) dans le sillage de Michael Schumacher. Voilà depuis 2008 et un dernier titre constructeurs que Ferrari attend de renouer avec son glorieux passé.

"Je suis vraiment ravi et honoré de prendre la direction de la Scuderia Ferrari en tant que directeur d'équipe, a réagi le principal intéressé. En tant que personne qui a toujours eu une passion pour le sport automobile, Ferrari a toujours représenté pour moi le summum du monde de la course. J'ai hâte de travailler avec l'équipe talentueuse et vraiment passionnée de Maranello pour honorer l'histoire et l'héritage de la Scuderia et offrir des résultats pour nos tifosi du monde entier."

Vasseur retrouve Leclerc

Proche de Charles Leclerc, qu'il a déjà côtoyé par le passé à l'image de la saison 2018, où le Monégasque évoluait avec Sauber, Frédéric Vasseur avait été sondé dès l'été dernier par John Elkann, le président de Ferrari. L'ingénieur français va devoir créer un nouveau cycle après le passage quadriennal de Mattia Binotto, marqué par plusieurs décisions stratégiques ratées. Poussé vers la sortie, le responsable italien avait démissionné fin novembre.

Néanmoins, après deux saisons difficiles, Ferrari a remporté trois Grands Prix en 2022 par l'intermédiaire de Charles Leclerc. Le pilote de 25 ans a aussi été vice-champion du monde, seulement devancé par Max Verstappen. Le Monégasque continuera la saison prochaine de faire équipe avec l'Espagnol Carlos Sainz.