F1: le jeune Oscar Piastri va remplacer Fernando Alonso chez Alpine

L'écurie française Alpine a décidé de titulariser Oscar Piastri (21 ans) aux cotés d'Esteban Ocon pour la saison 2023 de F1. L'Australien remplace ainsi Fernando Alonso, qui a annoncé son départ surprise vers Aston Martin.

Le suspense n'aura pas duré longtemps. L'écurie française Alpine annonce ce mardi qu'Oscar Piastri la rejoindra pour la saison 2023 de Formule 1, où l'Australien fera donc ses débuts dans la cour des grands pour remplacer Fernando Alonso.

Alpine s'est en effet retrouvée en ce début de semaine avec une place libre inattendue dans son équipe après que le double champion du monde espagnol a accepté de rejoindre Aston Martin, et a par conséquent fait une promotion interne pour trouver le prochain coéquipier d'Esteban Ocon.

Champion de F2 et F3

Piastri, 21 ans, arrivera en F1 avec une excellente réputation, ayant suivi les traces de Charles Leclerc et George Russell en remportant les couronnes de Formule 3 et de Formule 2, cette dernière de manière dominante en 2021. Mais comme le plateau d'Alpine était complet pourc cette saison 2022 et que d'autres pistes sont fermées, Piastri évolue actuellement en tant que pilote de réserve de l'équipe.

Alpine réfléchissait à l'intégrer à la grille pour la saison prochaine, et le départ d'Alonso - l'Espagnol remplaçant Sebastian Vettel - a ouvert une porte en interne. Via laquelle Piastri aura l'occasion de montrer son talent dans une voiture compétitive.

Grand favori pour le poste

Il était donc affiché comme le grand favori après l'annonce d'Alonso. Interrogé sur la possibilité de voir Alonso et Piastri piloter une F1 la saison prochaine, Laurent Rossi, PDG d’Alpine, avait répondu "Je pense que oui", il y a quelques jours. Le dirigeant français pensait alors prêter sa pépite australienne à une autre écurie, mais le départ d’Alonso lui permet de lancer lui-même Piastri dans le grand bain.

Alpine est actuellement quatrième au classement des constructeurs, quatre points devant son rival du milieu de tableau, McLaren.