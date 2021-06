F1: le statut du Grand Prix de Monaco menacé

Le Grand Prix de Monaco n'est plus intouchable aux yeux de Liberty Media, propriétaire de la F1, qui a l'intention de revoir certains de ses acquis et privilèges, selon le Daily Mail.

Cinq jours après l’événement mythique, cinquième manche de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Monaco va être remis en question, rapporte le Daily Mail. Le contrat de la principauté pour accueillir l'événement, conclu entre l'ancien président de la F1 Bernie Ecclestone et l'Automobile Club de Monaco (ACM) en 2010, a expiré avec la course gagnée par Max Verstappen (Red Bull) il y a 10 jours, assure le Daily Mail.

Liberty Media, qui a racheté les droits commerciaux, souhaiterait profiter de l’occasion qui se présente pour dépoussiérer un peu certaines traditions liées à l’organisation de ce Grand Prix, dont le tracé n’a quasiment pas été modifié depuis sa création. Un travail a déjà été entrepris en ce sens, la F1 s’étant engagée à revoir le tracé de ce circuit très étroit peu propice aux dépassements et aux caractéristiques des bolides modernes.

Changement de place dans le calendrier ?

Entre autres aspects d’un tracé qui n’est plus adapté aux canons actuels, et qu’il souhaitera donc rediscuter, Liberty Media examine de manière plus générale le statut très particulier et les privilèges dont jouit encore le Grand Prix de Monaco. La redevance annuelle (environ 12 millions d’euros selon le Daily Mail) que l’ACM est censée payer figure en tête de liste, dans un contexte de pandémie avec des revenus en baisse, tout comme sa place dans le calendrier, qui pourrait être sujette à débat.

Alors dépoussiérer, oui, mais dénaturer ce qui fait le sel de ce Grand Prix à part n'est pas forcément le but affiché par Liberty Media, relate le Daily Mail. Monaco résiste à l’épreuve du temps et son aura, celle d’un Grand Prix considéré comme le plus prestigieux de la saison, demeure intacte. La F1 ne veut pas la fragiliser. Car gagner à Monaco reste unique pour tous les pilotes, au terme d’une course parmi les plus captivantes de la saison, aussi bien pour les pilotes que pour les spectateurs.