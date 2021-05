GP de Monaco: énorme désillusion pour Leclerc, forfait après sa pole position

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui devait partir en pole position du Grand Prix de Monaco ce dimanche, a dû déclarer forfait quelques minutes avant le départ en raison d'un problème mécanique sur sa monoplace.

Enorme coup de massue pour Charles Leclerc. Chez lui, à Monaco, le pilote Ferrari a vécu un cauchemar. Et l’ascenseur émotionnel ces dernières 24 heures, de la pole position à l'abandon juste avant le départ du Grand Prix de Monaco en raison d'un problème avec l'arbre de transmission de sa monoplace.

Samedi, le pilote Ferrari réussissait pourtant un coup énorme en décrochant la pole position lors des qualifications. Joie vite écourtée par un crash lourd de conséquences pour sa monoplace. Le Monégasque de 23 ans, qui se réjouissait d’honorer la 8e pole de sa carrière, a perdu le contrôle de sa voiture dans le secteur de la Piscine, sur le port de la Principauté, finissant dans les rails de sécurité. Sa boite de vitesses potentiellement endommagée, on s’est longtemps demandé si la Ferrari pourrait être prête à temps pour le départ du Grand Prix. Rappelons qu'un changement de boite de vitesses aurait été synonyme de pénalité.

Un problème avec l'arbre de transmission

Tous les feux semblaient au vert jusqu’à ce que Charles Leclerc ne lâche un terrible "Oh no" lors du tour de reconnaissance, à moins d’une heure du départ. Les problèmes mécaniques n’ont pas été résolus à temps et le pilote de la Principauté a donc été contraint de rentrer aux stands. Définitivement. "Charles ne prendra pas le départ de la course en raison d'un problème avec l'arbre de transmission gauche, impossible à réparer à temps pour le départ de la course", a indiqué Ferrari.

Maudit à Monaco

Malgré le réconfort du Prince Albert, le coup est dur à encaisser pour Charles Leclerc et les tifosi. Déjà contraint à l’abandon en 2018 et 2019, le pilote Ferrari est maudit à Monaco où il n’a jamais vu le drapeau à damiers au volant. La poisse.

C'est le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui est parti en tête au départ de la cinquième manche de la saison de Formule 1, mais il a gardé sa 2e place sur la grille, laissant la première place de Charles Leclerc vide.