F1: Leclerc raconte la scène du vol de sa montre à 300 000 euros

Charles Leclerc a été victime du vol de sa montre, estimée à 300 000 euros, lundi dernier, alors qu'il prenait des photos avec des "fans". Le Monégasque, dont la participation au Grand Prix d'Émilie-Romagne n'est pas remise en cause, reconnaît que ce n'était "pas sa meilleure expérience".

Alors qu'il se promenait dans les rues de la ville de Viareggio lundi, Charles Leclerc s'est fait dérober une montre Richard Mille estimée à une valeur de 300 000 euros. Des 'fans' avaient arrêté le Monégasque, qui se trouvait avec des amis, dont son entraîneur Andrea Ferrari, et posait avec eux lorsque le vol a eu lieu.

"Cela n'a pas été aussi doux que ce que j'ai lu"

En Italie, des rapports racontent que Leclerc aurait ensuite poursuivi les voleurs, ce qui a permis à la police de les suivre grâce aux images de vidéosurveillance. Mais alors qu'il prenait la parole pour la première fois après ce malheureux incident, le pilote Ferrari a laissé entendre que la scène n'avait pas été si "douce" que présentée, mais qu'en aucun cas ces événements ne troubleraient sa préparation pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne de ce week-end.

"Je ne vais pas trop entrer dans les détails, cela n'a pas été une super expérience, a répondu sèchement Charles Leclerc, actuel leader du classement. Je ne peux pas en dire beaucoup plus que cela." Quand à ce qu'il est advenu de sa montre volée, il explique que la police se charge de l'enquête et qu'elle "essaie de retrouver les voleurs". "Cela n'a pas été aussi doux que ce que j'ai lu", précise-t-il tout de même à propos du moment où il s'est fait voler sa montre personnalisée, d'où son prix.

"Nous devons rester concentrés sur notre travail"

"Dans l'ensemble, je vais bien et je suis pleinement concentré sur le week-end, a-t-il assuré. Cela ne me heurtera pas pour ce week-end." Charles Leclerc a insisté sur le fait qu'il était pleinement motivé pour défendre son avance au championnat du monde à Imola. "Je suis très excité, a-t-il confié malgré les circonstances. Après les trois premières courses, tout s'est passé comme nous le voulions et nous semblons avoir une voiture très forte pour cette année."



Ferrari, qui a toujours bien performé sur ce circuit à domicile, a évidemment un supplément de pression ce dimanche, alors que l'écurie se place largement en tête du classement constructeurs. "Le fait d'être à la maison pour Ferrari, je sais que dans les années passées nous avons eu beaucoup de soutien ici, et maintenant d'être ici dans cette position, je suis sûr que ça va être spécial", ajoute le Monégasque dont l'esprit semble tourné vers la course.



"Nous devons rester concentrés sur notre travail, ne pas essayer d'en faire trop, et j'espère que ce sera un week-end positif", a-t-il lancé tel un chef de file qui trace la voie. Le vol ne pourrait être qu'un lointain souvenir dès dimanche.