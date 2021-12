GP d’Arabie saoudite: le très gros crash de Leclerc pendant les essais libres

Charles Leclerc a mal commencé le week-end du Grand Prix F1 d’Arabie saoudite ce vendredi. Lors de la deuxième séance d’essais libres, le pilote Ferrari a totalement explosé sa monoplace en fonçant dans le mur mais s’en est sorti indemne malgré les dommages sur sa Formule 1.

Sixième du classement du championnat du monde, Charles Leclerc n’a plus grand-chose à espérer lors des deux dernières courses de la saison. Le pilote monégasque va pourtant tenter de faire bonne figure en Arabie saoudite puis aux Emirats arabes unis. Pas de chance pour le membre de la Scuderia Ferrari, son week-end saoudien a très mal commencé lors des essais libres de ce vendredi.

Pourtant auteur du dixième chrono, Charles Leclerc n’a pas réussi à garder le contrôle sa monoplace après avoir frôlé le mur. Si le Monégasque est d’abord parvenu à éviter l’accident, il est finalement parti en tête-à-queue et a terminé sa course dans le mur.

Une monoplace explosée mais pas de bobo

En heurtant le mur de biais, le pilote de 24 ans a évité le pire et a rapidement pu s’extraire de son véhicule sans pépin physique pour quitter la piste. Tout le contraire de sa monoplace, totalement explosée contre le mur de pneus.

Assez logiquement, à trois minutes de la fin de la séance, les commissaires de course ont déployé le drapeau rouge et mis fins aux essais libres du jour. Une première journée dominée par les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Leader du championnat du monde, et en quête d’un premier titre mondial, Max Verstappen n’a signé que le quatrième chrono.