F1: les images de la nouvelle monoplace de Ferrari pour la saison 2022

Ferrari a dévoilé la F1-75, sa monoplace pour la saison 2022 de Formule 1. Le noir est bien plus présent sur la nouvelle livrée.

Du rouge, bien sûr, et beaucoup noir. À un mois du premier week-end de la saison 2022 de Formule 1, Ferrari a dévoilé ce jeudi sa nouvelle monoplace. Celle-ci est baptisée F1-75 pour célébrer le nombre d'années d'existence de la marque Scuderia Ferrari, la branche sport automobile du prestigieux constructeur italien. "Ferrari est la seule équipe qui a participé à toutes les éditions du championnat du monde de F1 [depuis 1950]", a rappelé John Elkann, président de l'écurie.

Les ailerons avant et arrière de la F1-75 sont principalement en noir, tout comme les numéros des pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le reste de la voiture est en rouge, avec du blanc réservé pour les sponsors. La livrée semble en outre confirmer la fin de l'accord commercial quasi cinquantenaire avec le géant du tabac Philip Morris.

Contrairement à McLaren et Aston Martin, qui ont profité du changement de règlementation technique pour adopter des courbes très arrondies, la Ferrari se démarque par des formes plus pointues. Autres signes distinctifs: le museau modulaire découpé en deux parties (du jamais vu) et les surprenantes aérations sur les flancs.

Rumeurs "positives" pour Ferrari

"Il est temps de retrouver le chemin de la victoire", a déclaré John Elkann. "Les attentes sont très fortes car nous sommes Ferrari et on attend toujours de nous que nous gagnions", a dit de son côté Charles Leclerc. "Mais nous ne connaîtrons qu'une fois en piste" les qualités de la nouvelle monoplace, a-t-il rappelé.

Comme l'a dit Christian Horner, patron de Red Bull, des "bruits positifs" ont émané de Maranello (où est basée l'écurie transalpine). Les rumeurs de l'intersaison ont en effet laissé entendre que Ferrari pourrait enfin revenir au premier plan à l'occasion de cette saison 2022 marquée par le bouleversement du règlement (ce dernier privilégie désormais l'effet de sol plutôt que l'appui aérodynamique, dans le but de permettre aux F1 de se dépasser plus facilement en course).

Sept des dix écuries ont déjà présenté leur livrée 2022, parfois avec des monoplaces au design complètement éloigné de ce qui sera utilisé en course. Avant que les présentations ne s'achèvent avec Alpine (21 février) et Alfa Romeo (27 février), Mercedes va révéler sa W13 ce vendredi (10h).