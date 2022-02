F1: Hamilton de retour à l'usine Mercedes

Mercedes a dévoilé mercredi des images de Lewis Hamilton, au travail à l'usine avec les ingénieurs et son nouveau coéquipier George Russell.

On ne l'avait plus vu au travail près d'une Formule 1 depuis la fin de la saison passée. Pour la première fois depuis deux mois, Lewis Hamilton a été filmé à l'usine Mercedes par son écurie. Les dernières rumeurs de retraite surprise ayant été évacuées ces derniers jours, la firme allemande en profite pour communiquer avec sa star britannique et faire monter la pression avant la présentation de sa W13, la monoplace utilisée pour cette année 2022. Celle-ci est prévue vendredi, au lendemain du lancement de la nouvelle Ferrari.

Ces images de Lewis Hamilton ont été diffusés mercredi dans une vidéo consacrée à son nouveau coéquipier George Russell, qui a mis en scène les derniers réglages apportés à son baquet. Le septuple champion du monde apparaît brièvement, le temps de saluer les ingénieurs et de discuter avec avec le nouveau venu, remplaçant de Valtteri Bottas.

Attendu le 23 février à Barcelone

Après plusieurs semaines de mutisme, Lewis Hamilton est revenu dans le paysage médiatique au début du mois de février, en publiant une photo de lui, souriant, sur les réseaux sociaux. "J'étais parti. Je suis de retour", a-t-il écrit en légende de ce cliché. De quoi rassurer ses millions de followers.

Sous contrat jusqu'à fin 2022 avec la marque à l'étoile, Lewis Hamilton est attendu du 23 au 25 février à Barcelone, pour la première partie des essais hivernaux d'avant-saison. La seconde moitié est prévue du 10 au 12 mars à Bahreïn, avant le départ, au même endroit, du premier GP le 20 mars.